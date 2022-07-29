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【強制檢測】65處納強檢　涉清水灣半島8座、紅磡半島豪庭2座等【附名單】

社會 22:05 2022/07/29

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（梁偉榮攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有60個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告，須在7月30日至31日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 藍田藍田邨藍蔚樓
  • 觀塘安達邨善達樓
  • 柴灣翠灣邨翠壽樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
  • 沙田禾輋邨富和樓
  • 堅尼地城觀龍樓 2 座
  • 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
  • 將軍澳唐明苑唐輝閣
  • 九龍城德朗邨德珊樓
  • 土瓜灣樂民新邨樂鄰樓
  • 沙田富豪花園愛都閣
  • 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
  • 荃灣海濱花園海豐閣
  • 屯門良景邨良智樓
  • 旺角富榮花園 13 座
  • 慈雲山慈康邨康添樓
  • 大埔舊墟直街28號榮麗苑
  • 將軍澳翠林邨碧林樓
  • 油塘高俊苑俊匯閣
  • 大圍顯徑邨顯沛樓
  • 天水圍天瑞一邨瑞國樓
  • 東涌逸東二邨寶逸樓
  • 天水圍天耀二邨耀澤樓
  • 筲箕灣東熹苑耀熹閣
  • 油塘鯉魚門邨鯉生樓
  • 荔枝角盈暉臺 1 座
  • 葵涌雍雅軒 2 座
  • 將軍澳叠翠軒 2 座
  • 青衣灝景灣 10 座
  • 天水圍天頌苑頌波閣
  • 大圍美城苑貴城閣
  • 沙田禾輋邨德和樓
  • 天水圍天悅邨悅富樓
  • 牛頭角彩福邨彩樂樓
  • 藍田啟田邨啟旺樓
  • 元朗朗屏邨悅屏樓
  • 慈雲山慈樂邨樂旺樓
  • 沙田綠怡雅苑 2 座
  • 荃灣祈德尊新邨 A 座
  • 馬鞍山錦泰苑錦富閣
  • 屯門兆麟苑富麟閣
  • 大埔廣福邨廣惠樓
  • 將軍澳廣明苑廣隆閣
  • 屯門富泰邨健泰樓
  • 石硤尾偉智里 2 號金玉大廈
  • 柴灣環翠邨貴翠樓
  • 將軍澳清水灣半島 8 座
  • 屯門湖景邨湖畔樓
  • 屯門新圍苑新賢閣
  • 青衣藍澄灣 5 座
  • 屯門兆麟苑嘉麟閣
  • 將軍澳茵怡花園 2 座
  • 沙田溱岸 8 號 1 座
  • 石硤尾石硤尾邨美盛樓
  • 黃大仙竹園南邨貴園樓
  • 紅磡半島豪庭 2 座
  • 沙田沙田廣場華星閣
  • 長沙灣凱樂苑凱莎閣
  • 鑽石山宏景花園 2 座
  • 黃大仙天宏苑宏美閣

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 粉嶺暉明邨昇暉樓
  • 鑽石山龍蟠苑龍珠閣
  • 將軍澳景林邨景桃樓
  • 大埔大埔中心第 7 座
  • 大埔大埔中心第 6 座

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責任編輯：李榮忠

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