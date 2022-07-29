【強制檢測】65處納強檢　涉清水灣半島8座、紅磡半島豪庭2座等【附名單】

▲ （梁偉榮攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有60個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告，須在7月30日至31日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

藍田藍田邨藍蔚樓

觀塘安達邨善達樓

柴灣翠灣邨翠壽樓

馬鞍山錦豐苑錦菱閣

沙田禾輋邨富和樓

堅尼地城觀龍樓 2 座

牛頭角牛頭角下邨貴新樓

將軍澳唐明苑唐輝閣

九龍城德朗邨德珊樓

土瓜灣樂民新邨樂鄰樓

沙田富豪花園愛都閣

粉嶺嘉盛苑嘉耀閣

荃灣海濱花園海豐閣

屯門良景邨良智樓

旺角富榮花園 13 座

慈雲山慈康邨康添樓

大埔舊墟直街28號榮麗苑

將軍澳翠林邨碧林樓

油塘高俊苑俊匯閣

大圍顯徑邨顯沛樓

天水圍天瑞一邨瑞國樓

東涌逸東二邨寶逸樓

天水圍天耀二邨耀澤樓

筲箕灣東熹苑耀熹閣

油塘鯉魚門邨鯉生樓

荔枝角盈暉臺 1 座

葵涌雍雅軒 2 座

將軍澳叠翠軒 2 座

青衣灝景灣 10 座

天水圍天頌苑頌波閣

大圍美城苑貴城閣

沙田禾輋邨德和樓

天水圍天悅邨悅富樓

牛頭角彩福邨彩樂樓

藍田啟田邨啟旺樓

元朗朗屏邨悅屏樓

慈雲山慈樂邨樂旺樓

沙田綠怡雅苑 2 座

荃灣祈德尊新邨 A 座

馬鞍山錦泰苑錦富閣

屯門兆麟苑富麟閣

大埔廣福邨廣惠樓

將軍澳廣明苑廣隆閣

屯門富泰邨健泰樓

石硤尾偉智里 2 號金玉大廈

柴灣環翠邨貴翠樓

將軍澳清水灣半島 8 座

屯門湖景邨湖畔樓

屯門新圍苑新賢閣

青衣藍澄灣 5 座

屯門兆麟苑嘉麟閣

將軍澳茵怡花園 2 座

沙田溱岸 8 號 1 座

石硤尾石硤尾邨美盛樓

黃大仙竹園南邨貴園樓

紅磡半島豪庭 2 座

沙田沙田廣場華星閣

長沙灣凱樂苑凱莎閣

鑽石山宏景花園 2 座

黃大仙天宏苑宏美閣

污水樣本檢測呈陽性的地點：

粉嶺暉明邨昇暉樓

鑽石山龍蟠苑龍珠閣

將軍澳景林邨景桃樓

大埔大埔中心第 7 座

大埔大埔中心第 6 座

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責任編輯：李榮忠