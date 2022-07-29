【強制檢測】65處納強檢 涉清水灣半島8座、紅磡半島豪庭2座等【附名單】
社會 22:05 2022/07/29
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有60個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告，須在7月30日至31日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 藍田藍田邨藍蔚樓
- 觀塘安達邨善達樓
- 柴灣翠灣邨翠壽樓
- 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
- 沙田禾輋邨富和樓
- 堅尼地城觀龍樓 2 座
- 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
- 將軍澳唐明苑唐輝閣
- 九龍城德朗邨德珊樓
- 土瓜灣樂民新邨樂鄰樓
- 沙田富豪花園愛都閣
- 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
- 荃灣海濱花園海豐閣
- 屯門良景邨良智樓
- 旺角富榮花園 13 座
- 慈雲山慈康邨康添樓
- 大埔舊墟直街28號榮麗苑
- 將軍澳翠林邨碧林樓
- 油塘高俊苑俊匯閣
- 大圍顯徑邨顯沛樓
- 天水圍天瑞一邨瑞國樓
- 東涌逸東二邨寶逸樓
- 天水圍天耀二邨耀澤樓
- 筲箕灣東熹苑耀熹閣
- 油塘鯉魚門邨鯉生樓
- 荔枝角盈暉臺 1 座
- 葵涌雍雅軒 2 座
- 將軍澳叠翠軒 2 座
- 青衣灝景灣 10 座
- 天水圍天頌苑頌波閣
- 大圍美城苑貴城閣
- 沙田禾輋邨德和樓
- 天水圍天悅邨悅富樓
- 牛頭角彩福邨彩樂樓
- 藍田啟田邨啟旺樓
- 元朗朗屏邨悅屏樓
- 慈雲山慈樂邨樂旺樓
- 沙田綠怡雅苑 2 座
- 荃灣祈德尊新邨 A 座
- 馬鞍山錦泰苑錦富閣
- 屯門兆麟苑富麟閣
- 大埔廣福邨廣惠樓
- 將軍澳廣明苑廣隆閣
- 屯門富泰邨健泰樓
- 石硤尾偉智里 2 號金玉大廈
- 柴灣環翠邨貴翠樓
- 將軍澳清水灣半島 8 座
- 屯門湖景邨湖畔樓
- 屯門新圍苑新賢閣
- 青衣藍澄灣 5 座
- 屯門兆麟苑嘉麟閣
- 將軍澳茵怡花園 2 座
- 沙田溱岸 8 號 1 座
- 石硤尾石硤尾邨美盛樓
- 黃大仙竹園南邨貴園樓
- 紅磡半島豪庭 2 座
- 沙田沙田廣場華星閣
- 長沙灣凱樂苑凱莎閣
- 鑽石山宏景花園 2 座
- 黃大仙天宏苑宏美閣
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 粉嶺暉明邨昇暉樓
- 鑽石山龍蟠苑龍珠閣
- 將軍澳景林邨景桃樓
- 大埔大埔中心第 7 座
- 大埔大埔中心第 6 座
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責任編輯：李榮忠