立法會餐廳易主　大主席帶隊歎「最後早餐」肥老闆現身

▲ 立法會主席梁君彥帶同「食神」議員一同歎「最後早餐」。（梁君彥Facebook相片）

立法會綜合大樓餐廳「嘉嘉得」，今日最後一天營運。立法會主席梁君彥上午就帶同幾位「食神」一同歎「最後早餐」，其中，當然少不了「肥老闆」之稱的前立法會議員張華峰。

「嘉嘉得」一直與立法會綜合大樓共存超過10年，一直肩負為議員「醫肚」的使命，突然結束營運，當然令一眾議員捨不得。梁君彥今早與一眾黨友及立法會秘書長陳維安回「嘉」食早餐，出名識食的張華峰亦唔執輸，與另一前議員石禮謙一同現身，把握最後機會品嘗「嘉嘉得」名物。

梁君彥於其社交網站表示，「嘉嘉得」為議員、助理、秘書處同事、傳媒朋友等大樓使用者提供「醫肚」聚腳地。餐廳員工對許多議員、熟客的喜好更如指掌。過去兩年疫情嚴峻，「嘉嘉得」一如許多飲食業行家，需要艱苦經營，最終決定不再營運立法會餐廳，他和許多議員及職員都感到非常可惜。

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「嘉嘉得」明起暫停服務，之後將由維他奶國際集團旗下的香港美食接手營運，不遲於今年10月初重新提供服務，屆時餐廳亦會擴大，增設議員專區。

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