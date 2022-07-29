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【MIRROR演唱會】螢幕公司稱只提供合適及合規器材　未有參與放置懸空螢幕工程

社會 22:22 2022/07/29

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屏幕公司指只提供合適及合規器材，未有參與放置懸掛工程。（資料圖片）

男團MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，表演期間懸掛半空的巨型屏幕突然墜落，壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重。為演唱會提供視像器材的In Technical Productions Limited（ITP）今晚（29日）發表聲明，指公司就Mirror演唱會承辦的工作部份只包括提供合適及合規的視訊器材並安裝到主承辦商提供及指定的結構工程上，而沒有參與任何有關放置巨型懸空屏幕的結構和懸掛鋼索的制作及其機械工程的運作。

ITP表示，公司自2009年開始提供視像顯示解決方案服務，並一直非常重視其下項目的職業安全監督，務求保護其下項目員工、服務對象及觀眾的安全；並誠心祝願所有因今次意外不幸受傷的人士早日康復。

ITP曾參與知名藝人的大型流行音樂會，有多年在各地場所的安裝經驗，而是次聲明署名為其執行董事楊浩廷。

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記者：李榮忠

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