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【封區檢測】天水圍天麗苑發現15宗陽性個案　另有10宗檢測結果不確定個案

社會 09:08 2022/07/30

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政府近日將多幢大廈列為「受限區域」。（資料圖片）

本港疫情持續，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【08:50】天水圍天麗苑發現15宗陽性個案

天水圍天麗苑昨被指明為「受限區域」，政府今日（30日）上午約8時完成強制檢測行動，其間約1,500名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現15宗陽性檢測個案和10宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約760戶，當中127戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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