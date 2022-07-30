【MIRROR演唱會】協興隆：涉事鋼纜由總承辦商指定供應商負責　澄清僅參與部分舞台工程　

▲ 男團MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外。（林綺玲攝）

男團MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，表演期間懸掛半空的巨型屏幕突然墜落，壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重。其中負責機械工程的協興隆舞台工程，昨（29日）深夜發聲明，澄清是透過總承辦商藝能工程有限公司，負責演唱會連工包料製造及安裝部分舞台工程，而事故的天空屏幕升降威吔機及鋼纜由藝能提定的供應商製造及供應。

協興隆舞台工程由中建富通持有，主席是知名藝人麥浚龍父親麥紹棠。聲明中提到，公司負責的工程包括5組角位升降台、部分修口舞台板、12個吊人裝置。對於有媒體報道鋼纜斷裂，協興隆認為是否有關物料質量，須留待相關部門查清事故起因。

聲明又承諾，會與總承辦商藝能工程及其指定供應商，積極配合主辦單位及政府各相關部門徹底調查意外成因，並向受傷的表演者及其家屬致深切慰問，期望他們早日康復。

螢幕公司ITP昨稱只提供合適及合規器材，未有參與放置懸空螢幕工程，詳情即看：【下一頁】

協興隆母公司中建富通稱不接觸協興隆日常工作，會助協興隆參與調查，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴