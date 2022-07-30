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【酷熱天氣】天文台發出黃色暴雨警告信號　料本港短期內廣泛地區受大雨影響【不斷更新】

社會 10:02 2022/07/30

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天文台料短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。（資料圖片）

本港持續多日酷熱，天文台今早（30日）發出特別天氣提示，指驟雨及雷暴正影響珠江口一帶並逐漸發展，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

【10:00】

天文台發出黃色暴雨警告信號。

【09:50】

天文台指，驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部，在上午10時，熱帶低氣壓桑達集結在上海以東約460公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過東海。

天文台預測本港今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時局部地區雨勢較大；下午短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約34度。吹輕微至和緩西南風。天文台展望未來一兩日持續酷熱，但局部地區有驟雨，下周中後期驟雨增多及有雷暴。

另外，天文台提醒，市民要補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

本港未來9天天氣預測。（天文台截圖）

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責任編輯：黃悅晴

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