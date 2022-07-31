【夫婦關係】經營感情等同在豬仔錢箱儲錢 伴侶是感到失落時最大避風港

▲ 《開心速遞》劇照。

伴侶是我們面對人生起伏與傷害、感到失落時最大的避風港。當我們需要伴侶的支持或安慰時，所有正面的回饋都會令我們安定下來。如果說小時候的安全感來自父母，那麼成年後我們的安全感便是來自伴侶。

美國情緒取向婚姻治療創立人Sue Johnson博士提出，健康的情感連結是伴侶、婚姻關係的基石。健康的伴侶關係既能彼此相依，亦能在充滿安全感的支持下發展自我，學會獨立自處。就好像孩子如果感覺得安全，便可以無後顧之憂地向外探索。當遇到挫折時，會回家向摯親如父母尋求安慰一樣。成人和孩子同樣需要的，就是情感的連結。

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不少夫婦若婚姻出現問題，也會嘗試努力化解引發衝突的事件，例如做家務、減少外出應酬、照顧子女的安排等等。為回復和諧的婚姻關係，他們會用盡不同的方法減少衝突，不論有效與否。例如：離開衝突環境、降低自己對伴侶的期望，甚至為避免衝突而拒絕進行溝通，因為有人會相信溝通就會引發衝突。這些「方法」看似可以減低吵架的機會，但他們內心所湧現的，卻是更大更深的孤單。他們或許會問，怎麼我用盡方法去維繫婚姻，結果夫妻的關係仍是支離破碎？為免讓雙方進一步受傷，有些配偶會獨自愈走愈遠，二人的情感連結亦愈見疏離。

感情是需要經營的。經營感情，又何止單純管理衝突？經營感情就等同在豬仔錢箱儲錢一樣。我們一般從童話故事中認識到婚姻是愛情的美滿結局。現實中，婚後更加要一起面對風雨，一起在「錢箱」內儲錢。因為關係的破裂，往往是「錢箱」內的積蓄花光了，那怕是多麼瑣碎的一件小事，也可以是足以令婚姻關係難以挽回的最後一根稻草。

夫婦之間，更需要忙裏偷閒，好好增潤一下雙方的感情，保持情感緊密連結，認定彼此的相互依靠。例如，抽空去一起做喜歡的事、拍拍拖，或來一個溫韾的擁抱，也能為彼此提供正能量，讓彼此在壓力重重的生活中互相支持。

平日處理家事，或者已花了「錢箱」內不少積蓄，而增潤感情的活動，就正好在「儲錢」，它是維持情感連繫的秘訣。如果發現雙方有心結，靠自己的方法仍解不開的話，建議找專業人士幫忙，協助重建彼此的情感連結。

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