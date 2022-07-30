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【新冠肺炎】許樹昌：確診個案輕症多重症少　不用收緊社交距離措施

社會 10:43 2022/07/30

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中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

本港疫情持續，單日確診宗數維持在4,000多宗水平，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（30日）指出，本港目前輕症多重症少，醫療系統仍然能承受確診個案，認為毋須收緊社交距離措施。

許樹昌今早於一個電台節目中表示，對比今年3月高峰期，現時重症及要在深切治療部留醫的個案數量大幅較少，加上本港現有大量人口早前受感染，在疫苗接種率高的情況下，港府不用收緊社交距離措施，以平衡生活復常及經濟復蘇等因素，但亦指出日後要繼續推高疫苗接種率，高危組別，包括長者、免疫系統失調或等建議打4針。

被問到未來抗疫部署，許樹昌認為，要善用社區隔離設施接收輕症患者，要及早讓發病的高風險人士在早期用口服藥；個案追蹤方面要針對高風險群組，如學校、醫院、院舍群組個案。

對於入境檢疫政策調整，許樹昌認為，衞生防護中心要檢視輸入個案數據，進行風險評估，再決定入境「5+2」或「4+3」方案。他指出，入境人士已完成疫苗接種，加上核酸檢測陰性，又可配備電子手帶，認為相對風險較少，有條件縮短酒店檢疫時間。

另外，衞生防護中心轄下的聯合科學委員會下周開會，討論是否可以將接種年齡降低至3歲以下。許樹昌指，美國食品藥物管理局已批准復必泰疫苗接種年齡降至6個月大嬰兒，科興疫苗亦有相關數據，但仍要視乎藥廠會否申請降低接種年齡，及是否可以提供低劑量的疫苗。他指，成人接種復必泰疫苗的份量是30微克，而兒童為三分一，即10微克。3歲以下減至3微克，但如在本地稀釋，或可能出現很大偏差，因此要視乎能否購入較低劑量疫苗。

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記者：黃悅晴

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