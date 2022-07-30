【MIRROR演唱會調查】多間負責工程公司發聲明澄清　楊潤雄：究竟誰是大判一定調查出來

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄指出，會徹查事故。（馮漢柱攝）

人氣男團MIRROR演唱會舞蹈員兩傷意外，其中李啟言傷及頸椎，消息指頸椎第四及五年爆裂及移位，接受骨科手術後，情況仍嚴重，留醫深切治療部；港府關注事件，指會為傷者提供協助及調查事件，康文署會成立工作小組檢視成因，需時數周完成工作；醫務衞生局稱已聯絡傷者家屬，安排他們抵港後，暫離檢疫酒店探望傷者。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（30日）表示知道大家關心事件，亦明白將有很多演出將舉行，究竟甚麼地方出現問題，是現階段需要調查:

需要是否有標準上或制度上改變，需要調查後才知道，現時很多講法都很多人，對制度都不太公平。

其中負責機械工程的協興隆舞台工程，（29日）深夜發聲明，澄清是透過總承辦商藝能工程有限公司，負責演唱會連工包料製造及安裝部分舞台工程，而事故的天空屏幕升降威吔機及鋼纜由藝能提定的供應商製造及供應，螢幕公司稱只提供合適及合規器材 未有參與放置懸空螢幕工程，詳情即看：【下一頁】

為演唱會提供視像器材的In Technical Productions Limited（ITP）（29日）發表聲明，指公司就Mirror演唱會承辦的工作部份只包括提供合適及合規的視訊器材並安裝到主承辦商提供及指定的結構工程上，而沒有參與任何有關放置巨型懸空屏幕的結構和懸掛鋼索的制作及其機械工程的運作。詳情即看：【下一頁】

被問到多間有份負責工程的公司都澄清事件，是否對調查有一定難度，楊潤雄指形容「究竟誰是大判，究竟是邊個負責，我們一定可以找到出來」，他強調希望社會人士給予當局時間進行調查。

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記者：伍瑋瑋