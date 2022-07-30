【MIRROR演唱會】Stanley社交網頭像轉黑引誤會　發文盼大家停止猜測

▲ 現時最重要是阿Mo平安！

人氣男團MIRROR於（7月28日）在紅館舉行第4場演唱會，期間發生嚴重事故，舞台上方的巨型螢幕突然掉下，有兩位舞蹈員需要緊急送院，其中一位傷者、27歲的李啟言（阿Mo）為女團COLLAR成員SoChing（蘇芷晴）男友 。

事件引起全城關注，各界人士齊齊集氣，希望阿Mo平安無事。

【MIRROR演唱會】消息指舞蹈員阿Mo重創頸椎骨折 父為教育界著名牧師李盛林與妻急返港

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事件發生後，MIRROR成員Edan（呂爵安）和Anson Kong（江𤒹生）曾一度發全黑圖表態，但之後Edan刪除相關限時動態。

在昨日（7月29日），另一位成員邱士縉（Stanley）亦把IG頭像轉成全黑，更被發現取消追蹤經理人公司MakerVille的IG帳號。

及後，見Stanley又再追蹤經理人公司MakerVille的IG帳號，並發文以黑底白字寫道：「有鑒於網上失實報道，抱歉為大家帶來誤會。現時最需要的是pray for Mo，希望大家不要在事件上增加其他猜測。」

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