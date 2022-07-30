【過勞猝死】為還清家中債務搏命工作　22歲女生連續5日通宵OT猝死【附過勞徵兆】

▲ 22歲女生懷疑過勞死。

人生不只是剩下工作，内地一名22歲女生，為了儘快還清家中欠下的債務，大學畢業後拼命工作，早前更連續5日加班至凌晨，其後突然昏迷送院搶救不治，懷疑是過勞猝死，女生的父母在醫院得知噩耗崩潰痛哭。當地相關部門已介入調查。

綜合內地傳媒報道，浙江杭州一名22歲徐姓女子，其兄長早年因車禍離世，家中因治療費欠下大筆債務，而她讀大學的費用都是父母貸款。徐女去年大學畢業後獲一間互聯網公司聘用當實習生，主要負責營運工作，後來轉為全職工作，月薪約1萬元人民幣。據徐女的家人表示，徐女曾經跟爸爸說工作經常要加班，感到很累，但家人不知道是通宵加班。

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徐女為了能夠早日還清家中債務拼命工作，早前連續5日加班至清晨近5時，直至今年7月9日突然昏迷，送院搶救時一度失去心跳和呼吸、皮膚發紫，在醫院搶救多日後仍未脫離危險期，醫生認為病人情況不適合搶救，勸諭家屬讓徐女安詳地離開，家人最終同意放棄搶救，徐女在7月26日離世，診斷為心肌炎致猝死。

徐女的爸爸表示，女兒早前曾經患上感冒，更表示有胸口悶痛等不適症狀，他擔心女兒的健康勸說她請假在家休息。親友則指，徐女被送到醫院搶救時，父母身上只有1,200元人民幣，難以負擔醫療費用，徐女的公司向其父母借出10萬元墊付醫藥費用，並形容「已經仁至義盡」。

經歷了兩次喪子女之痛，徐女的父母悲痛欲絕，更在社交媒體上感激好心的人幫助，更勸諭年輕人要注意身體，

希望所有的孩子們所有的好心人，一定要愛護自己的身體，打拼奮鬥也要照顧好自己！謝謝大家。

睡眠不足增患心血管疾病風險

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

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責任編輯：羅嘉欣