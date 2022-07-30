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【特首落區】李家超探訪深水埗基層家庭　冀助年輕人向上流及發揮所長

社會 11:17 2022/07/30

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李家超與陳國基探訪一個深水埗區的基層家庭。（李家超Facebook）

​行政長官李家超將會在10月19日發表首份施政報告，他今早（30日）到深水埗區，探訪一個基層家庭。

李家超今與即將升讀中二的李同學及其家人見面。他引述李同學說，最喜歡的科目是中國歷史科，長大後希望可以加入政府工作，以服務社會及報答父母。

李家超又說，李同學指自己從小就喜歡小提琴，並有幸獲得社區中心資助學習小提琴，近期更加入管弦樂團；但由於樂器考級費用非常高昂，為不增加家裡的經濟壓力，李同學遲遲未有考級，希望一次報考難度較高的級數，以節省費用。

李家超說，期望未來的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」能幫助到更多像李同學有志向但受制於經濟環境的年輕人，為他們創造更多機會和希望，協助他們向上流和發揮所長。

李家超與陳國基探訪一個深水埗區的基層家庭。（李家超Facebook）

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責任編輯：黃悅晴

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