【特首落區】李家超探訪深水埗基層家庭　冀助年輕人向上流及發揮所長

▲ 李家超與陳國基探訪一個深水埗區的基層家庭。（李家超Facebook）

​行政長官李家超將會在10月19日發表首份施政報告，他今早（30日）到深水埗區，探訪一個基層家庭。

李家超今與即將升讀中二的李同學及其家人見面。他引述李同學說，最喜歡的科目是中國歷史科，長大後希望可以加入政府工作，以服務社會及報答父母。

李家超又說，李同學指自己從小就喜歡小提琴，並有幸獲得社區中心資助學習小提琴，近期更加入管弦樂團；但由於樂器考級費用非常高昂，為不增加家裡的經濟壓力，李同學遲遲未有考級，希望一次報考難度較高的級數，以節省費用。

李家超說，期望未來的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」能幫助到更多像李同學有志向但受制於經濟環境的年輕人，為他們創造更多機會和希望，協助他們向上流和發揮所長。

▲ 李家超與陳國基探訪一個深水埗區的基層家庭。（李家超Facebook）

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴