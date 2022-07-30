【特首落區】李家超探訪深水埗基層家庭　認為對《施政報告》有所幫助

▲ 李家超與陳國基探訪一個深水埗區的基層家庭。（李家超Facebook）

​行政長官李家超將會在10月19日發表首份施政報告，他今早（30日）到深水埗區，探訪一個基層家庭。

李家超在探訪後表示，深水埗區人口有40多萬人，有新及舊區，今日與一個劏房戶見面，介紹跨代貧窮的計劃，知道家長回應都很正面，認為對他們有幫助，特別感觸是同學很努力讀書，以及對音樂有興趣，不過因為金錢原因，不敢去考任何音樂的考試，了解他們的生活後，很清楚告知他們房屋問題是社會關注的，包括針對公營房屋供應問題，希望盡快有所成績。

他表示亦與商店的經營者了解，以及與少數族裔、長者了解下地區及清潔問題，今次的會談對於《施政報告》有所幫助，他表示多謝市民提供意見。

李家超亦在在社交平台指出今與即將升讀中二的李同學及其家人見面。他引述李同學說，最喜歡的科目是中國歷史科，長大後希望可以加入政府工作，以服務社會及報答父母。

李家超又說，李同學指自己從小就喜歡小提琴，並有幸獲得社區中心資助學習小提琴，近期更加入管弦樂團；但由於樂器考級費用非常高昂，為不增加家裡的經濟壓力，李同學遲遲未有考級，希望一次報考難度較高的級數，以節省費用。

李家超說，期望未來的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」能幫助到更多像李同學有志向但受制於經濟環境的年輕人，為他們創造更多機會和希望，協助他們向上流和發揮所長。

▲ 李家超與陳國基探訪一個深水埗區的基層家庭。（李家超Facebook）

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴