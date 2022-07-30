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【行山意外】男子沙田女婆山行山疑被雷電擊中　昏迷送院搶救不治

社會 12:55 2022/07/30

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傷者送到東區醫院搶救。（經濟日報資料圖片）

天文台在今日（30日）上午1時45分發出雷暴警告，有效時間至今日正午12時，預料香港有狂風雷暴。 預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港，預測今日大致多雲，有驟雨及狂風雷暴。

1名男子今（30日）於沙田女婆山行山期間疑被雷電擊中當場昏迷，由政府飛行服務隊直升機救起，送往東區醫院搶救，其後證實不治。

警方今早9時43分接報，4男1女沿石門地鐵站開始行上女婆山，約30分鐘後行至近三兄弟石，一名男子疑被雷電擊中昏迷，同行友人報警，政府飛行服務隊到場協助，事主由直升機救起送院搶救。

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記者：黃悅晴

公立醫院 行山 東區醫院 沙田 飛行服務隊 香港 天文台

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