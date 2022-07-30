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【打擊侵權】派對房間涉提供侵權卡拉OK歌曲　3男2女被捕

社會 11:40 2022/07/30

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涉及播放懷疑侵權歌曲的卡拉OK機。（政府新聞處）

香港海關昨日（29日）展開打擊侵權卡拉OK歌曲的執法行動，巡視11間派對房間，拘捕3男2女，年齡介乎19歲至46歲，涉嫌觸犯《版權條例》。

海關表示，根據情報分析，並在版權持有人的協助下，鎖定多間涉嫌於業務過程中，管有和提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的派對房間。海關於昨日與警方採取聯合執法行動，在觀塘、旺角、新蒲崗及葵涌巡查11間派對房間，並檢獲11套用作播放懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機、3套載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機套裝，及一批電視及影音器材，估計市值共約36萬元。

行動中，共3男2女被捕，年齡介乎19歲至46歲，涉嫌觸犯《版權條例》；其中兩人為派對房間負責人，3人為員工，均正保釋候查。

海關提醒，營商人士須遵守《版權條例》；售賣侵權物品，或在業務過程中如管有並使用任何侵權物品，均屬嚴重罪行。根據《版權條例》，任何人在未獲版權擁有人的特許下，為任何貿易或業務的目的或在任何貿易或業務的過程中，管有版權作品的侵犯版權複製品，以期令任何人可使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。

位於觀塘、涉侵權的派對房間。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴

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