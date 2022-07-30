【MIRROR演唱會】傷者張梓峯出院後首度發文　發帖文為好拍檔阿Mo祈禱打氣

▲ 大家集氣為阿Mo送祝福！

MIRROR第4場演唱會發生意外，事發時一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，演唱會即時腰斬演出。其中舞蹈員阿Mo李啟言傷勢嚴重，至於另一位舞蹈員張梓峯受了輕傷，有少許皮外傷及肌肉拉傷，昨日下午（7月29日）已經在家人陪同下出院。

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首度發文擔心拍檔情況＋經驗豐富

張梓峯在出院後仍十分記掛好拍檔阿Mo的情況，他在社交網首度發文，轉發為阿Mo祈禱的發文，以表示對阿Mo的關懷和祝福，相信他對阿Mo的情況都相當擔心。

張梓峯具豐富演出經驗，曾參與張敬軒、陳柏宇以至郭富城等演唱會，也有在MIRROR的MV演出，比如教主Anson Lo的《King Kong》MV等。

▲ 非常擔心阿Mo情況！

今年2月結婚

而張梓峯在今年2月結婚，當時更稱：「都無諗過咁快30前就娶」同時稱：「多咗老公依個稱呼所有做嘅事都會諗老婆先，因為我個夢想就係我老婆。」

當時他除表達新婚之喜外，更表示之前因為疫情少演出機會感迷茫，幸遇上有人找他與盧瀚霆（Anson Lo）一起演出，寫道：「可能太耐無做show 一做返show搵返團火，可以咩都唔洗諗咁跳舞係超爽。」

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