【開心無敵獎門人】姜麗文點名挑機周嘉洛　JW豪邁示範「黐乳貼」嚇窒奬門人

▲ 《開心無敵獎門人》

全新一輯《開心無敵獎門人》將於明晚（7月31日）播出，由由「獎門人」曾志偉帶領「元祖獎老」錢嘉樂、阮兆祥，以及「新獎老」麥美恩、程浩駿、吳嘉儀擔任主持。

「獎門人」志偉宣布今輯所有遊戲、是從以往175個遊戲中精選出來、為數約30多個，並笑言當中有些是無綫小生花旦也十分「恨玩」項目。

▲ 麥美恩加盟成「新獎老」。

經典遊戲重現

首集出現的經典遊戲包括「開心無敵搵啖食」、「開心無敵爆波波」、「辣辣壽司邊個食」系列、「開心無敵大電視」、「開心無敵彈遮遮」及「開心無敵按按鈕」，強攻觀眾集體回憶！

當中嘉賓陣容有「痞子殿下隊」周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW（王灝兒）及張頴康，及「歌星隊」陳奐仁、Eric Kwok（郭偉亮）、連詩雅、鄭融及姜麗文。

▲ JW王灝兒十分投入。

JW忘我投入

而JW及鄭融分別化身兩隊「肉緊」擔當，鄭融玩遊戲時相當忘我，不但脫掉高踭鞋、更踎地兼瞓地，表現相當落力；而被罰食辣辣壽司時，「芥辣攻心」的鄭融邊食邊晃動身體企圖「物理減辣」，更一度激動至倒瀉牛奶，可愛兼爆笑指數爆錶。

至於JW則於玩「大電視」時博晒命，除神還原視帝馬國明招牌「天然呆」樣，更「以身試範」脫胸毛及黐乳貼，節目組更要特別處理相關畫面，JW的投入度令獎門人志偉都大表佩服：「JW好落力，乳貼唔使『乸』開嚟睇嘅！」

▲ 姜麗文成為今集的豬隊友。

姜麗文揚言挑機周嘉洛

至於聲大大的姜麗文則原來冇貨賣，是本集「豬隊友」代表。

自認玩「開心無敵我最勁」好勁的姜麗文，一度點名挑機周嘉洛，更誇下海口玩Side bet，最終連番失手累隊友陳奐仁、Eric Kwok捱食辣辣壽司，令二人哭笑不得。

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