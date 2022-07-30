【另類三觀】公屋富戶積蓄達7位數自稱人生勝利組　「五無」中佬：退休做保安

▲ 有單身網民靠1.5倍租公屋兼七位數積蓄，重新定義人生勝利組惹網民熱議。

常言道:「有老婆、有仔女、有豪宅、有名車、有筍工」份屬人生勝利組，不少人為了取得「這五個字」的認可，勞勞碌碌辛苦大半生，不但淪為樓奴，更成為工作和物質的奴隸，最慘是晚年隨時要還一身兒女債。一名年逾40旬的單身中佬早前在網上分享「另類人生三觀」，認為無老婆、無仔女、無車、無樓、無學位的「五無人生」，單靠繳交1.5倍租的公屋及辛勤工作逾百萬元積蓄，並計劃在現時工作逾廿年的公司倒閉後，簡簡單單打份時薪50元的保安風流工過活。

該名「五無中佬」豪言，不但毋須為供樓營營役役，又不用做老婆奴被女人「管住哂」，更加能夠活出精彩人生，一洗傳統人生勝利組的定義，引起網民熱烈討論。

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自稱年逾40歲的單身男事主不諱言自己是無妻、無兒女, 無車、無樓、無學位的「五無」人士，但勝在有一間繳交1.5租的公屋及辛苦積存下來的逾百萬元的積蓄。

他形容，現時任職的公司正「吊緊鹽水」，計劃在公司倒閉後便在其公屋附近物色時薪50元的屋邨保安，不但可節省上班交通時間，又有少許收入不至於「食老本」。幸運的話，更有機會靠積蓄投資的股票圖利, 或定期收息，長遠應該不愁生活。他早前更向身邊從事保安的朋友取經，積極計劃未來的半退休生活。

我有個50幾歲嘅食蕉朋友, 佢做Part time , 月入$6000, 積蓄under 10K

我開頭都以為佢嘅生活會好拉鋸. 但原來當你唔係一個好物慾嘅人,

佢生活都好好喎, 得閒行下山, 仲可以買下馬仔打下牌添,

呢個係真實例子 (當然佢都係公屋戶啦)

男事主又分享他去年過身親戚的親身經歷，再次肯定自己的「五無」人生觀。

我上年有位親戚過咗身

有一兒一女, 結晒婚搬出去住, 孤伶伶自己一個人住,

病發前仲返緊工, 突然話走就走咗啦,

走嘅時候都不過係65-70歲, 乜野福都無享過。

如果要回顧佢嘅人生, 可能只係得返工作工作同工作

做人嘅意義係咩? 錢夠使, 其實就OK, 唔使再多, 再多咪又係爭產

窮有窮爭, 富有富爭, 錢就係所有爭執嘅源頭

我呢位親戚嘅仔女, 最後都為咗好少好少嘅錢反目了

事主認為，如果人生有70歲， 首20年是讀書, 之後25年是工作， 最後的25年便應該忠於自己，毋須為仔女辛苦大半生之後，要還兒女債、 做樓奴、 工作奴、 物質奴等,他認為即使賺得再多，死後也帶不走，何解仍要堅持做到65歲才退休，唯一願望是「唔好有大病痛, 唔好太長命, 咁我之後嘅人生就會好舒服」。

這個另類「人生觀」引起不少網民深深感嘆及讚好。有同樣40歲的網民表示，「我多你兩樣有樓有學位，生活唔見得俾你開心」；不少網民亦認為「錢夠使就好，當一家人為小小錢而爭執，係好醜陋」、「做人知足就好，不需同人比較，亦唔好諗住靠人」。

不過，亦有網民質疑男網民如何解決生理需要，反問事主「何解唔需要女朋友？」、「唔使解決性需要？」。事主則理直氣壯地說，「搵個人管自己？傻的嗎？仲未受夠港女氣？」事主更豪言「無對手不如搵對手」是他的格言，無謂益啲女人。

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責任編輯:陳珈希