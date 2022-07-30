【神操作】新手爸爸邊餵奶邊用腳趾打機 媽媽：遊戲最後還贏了

▲ 新手爸爸邊餵奶邊用腳打機。

餵奶重要還是打機重要？内地一名新手爸爸，趁BB入睡後玩手機遊戲，豈料BB突然中途醒來，他一邊餵奶一邊用腳趾玩遊戲，過程被太太拍下來，結果遊戲「還打贏了」。

綜合内地傳媒報道，廣東湛江市一名新手爸爸，7月9日安頓好初生兒子睡覺後，由於很久沒有玩遊戲，便拿起手機打遊戲減壓。新手爸爸剛開始遊戲不久，寶寶突然醒了，不停放聲大哭。

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新手媽媽表示，丈夫聽到寶寶的哭聲後馬上抱起來氹，後來察覺寶寶可能是肚餓，於是拿起她泡好的奶粉餵奶。由於遊戲打到一半，新手爸爸並沒有放棄，索性把手機放到床上用腳趾打，從影片上看動作相當靈活，最後還贏了遊戲。

新手媽媽將丈夫邊餵奶邊用腳打遊戲拍下來放上網，結果引發網民爭議。有網民對新手爸爸的神操作感到驚訝，並指可以做到一心兩用，也有網民擔心如此餵奶容易導致孩子窒息。

面對網民不同的質疑，新手媽媽則為丈夫辯護，指丈夫平常很負責任，孩子出生十多天基本都是丈夫主力照顧，而且照顧得非常的好，令她有充足的睡眠時間。她更指自己只是拍攝了一會兒，丈夫最後為了專心照顧寶寶，選擇「掛機」。

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責任編輯：王明芳