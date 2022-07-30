【交通規劃】林世雄：運輸署就多項個別課題展開專題研究　稍後推出相關試驗或先導計劃

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

運輸及物流局局長林世雄今（30日）於網誌表示，運輸署去年12月開展《交通運輸策略性研究》，已就多項個別課題展開專題研究，稍後將推出相關試驗或先導計劃，目標明年下半年起交代《策略性研究》的初步建議。

運輸署去年12月開展《交通運輸策略性研究》，當局指是圍繞以人為本的核心理念，為交通服務制訂策略，提升交通服務的效率、安全、便利性、可持續性及舒適度，以符合市民不同的日常出行需要，並促進粵港澳大灣區內的人流和物流。

林世雄今在網誌中表示，《策略性研究》就運輸交匯樞紐、提升個人化點對點交通服務質素、智慧公路管理等課題展開專題研究，運輸署會就相關課題推出試驗或先導計劃，並積極研究如何更廣泛有效地運用創新科技，例如自動泊車系統、車聯網、按實時需求的交通預約服務等。他指，當局目標是在明年下半年起交代《策略性研究》的初步建議，並在2025年公布以2050年為規劃願景的運輸策略藍圖。

林世雄又說，當局亦已展開《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》，探討鐵路及主要幹道基建的布局，讓大型運輸基建的規劃，能配合甚至預留容量，滿足香港整體長遠土地發展的需要。他指出，當局目標是制定具前瞻性的長遠交通運輸策略，確保香港將來能維持一個安全可靠、環保高效的交通運輸系統，滿足市民在經濟、社會和休閒方面的需要，亦可支持本港的可持續發展，以及促進大灣區內的人流和物流，當局將盡快敲定全盤計劃，然後向立法會交代詳情。

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責任編輯：黃悅晴