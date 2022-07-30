【李啟言傷勢】舞蹈員李啟言留醫ICU 　消息：第二次手術將受傷部位前後固定

▲ 舞蹈員李啟言留醫伊利沙伯醫院深切治療部。（何彤茜攝）

人氣男團MIRROR演唱會嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言仍留醫，消息指頸椎第四及五年爆裂及移位，接受骨科手術後，情況仍嚴重；港府關注事件，指會為傷者提供協助及調查事件，康文署會成立工作小組檢視成因，需時數周完成工作；醫務衞生局稱已聯絡傷者家屬，安排他們抵港後，暫離檢疫酒店探望傷者。

對於多個有份負責舞台工程的公司都發聲明澄清事件，是否增加調查難度，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（30日）表示知道大家關心事件，亦明白將有很多演出將舉行，究竟甚麼地方出現問題，是現階段需要時間調查。詳情即看【下一頁】

至於被螢幕擊中的舞蹈員李啟言仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部，情況仍然嚴重，有傳媒在醫院外守候。消息指傷者頸椎第四及五年爆裂及移位，接受骨科手術後，情況仍嚴重。

據了解，院方團隊密切監察其情況，昨天（29日）第二次手術已將受傷部位前同後固定，現時對於其活動能力等評估仍言之尚早，須視乎復原能力。

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記者：黃悅晴