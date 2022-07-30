【全民運動日】8月1日起免費預訂康文署康樂設施　每人只限預訂1節

▲ 市民周一起可預訂。（資料圖片）

康文署於8月7日舉行「全民運動日2022」，市民可由8月1日（星期一）起預訂免費使用康樂設施，每人只限預訂1節免費康樂設施。另外，當日18區指定體育館的會舉辦免費康體活動，活動券現於18區康樂事務辦事處和指定場地派發。

康文署（30日）表示，市民可由下周一上午7時起，在各區「康體通」訂場櫃枱，及網上預訂系統，以先到先得方式預訂8月7日的陸上康樂設施或水上活動中心艇隻；不論設施類別，每人只限預訂1節免費康樂設施。當局預期市民會踴躍預訂設施，可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。

「全民運動日2022」當日康文署轄下多項康樂設施會開放予市民免費使用，設施包括：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球檯、美式桌球檯、英式桌球檯、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；

戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池）；及

水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。

而公眾游泳池則無須預約，市民只需於當日在泳池入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止。康文署呼籲，租用人要準時到場善用設施；若預計未能如期使用已租訂的收費康體設施，必須至少於用場日期前1天取消。

另外，18區指定體育館的免費康體活動在8月7日下午2時至6時舉行，當日市民可親身體驗不同類型的康體活動包括健康講座、運動示範、健體閣、親子或兒童或青少年體育活動，以及長者和殘疾人士同樂活動。當日康文署「全民運動日」網頁和「康文＋＋＋」Facebook專頁在活動當日下午2時起將直播運動示範，市民可在家中透過網上平台收看和進行體能運動。

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責任編輯：黃悅晴