【國民初戀】姚焯菲坦言難抵負評而落淚　Chantel：現時變得堅強獨立

▲ Chantel指自己變得堅強。

姚焯菲（Chantel）自出道後備受力捧，早前更在《香港金曲頒獎典禮2021/2022》獲頒新人銀獎，以及憑《原來談戀愛是這麼一回事》成十大金曲之一，Chantel的前途無可限量。

Chantel在7月4日推出的新歌《#BFF》，至今已超過過百萬點擊。Chantel日前到電台宣傳新歌《#BFF》，歌曲講述一對好朋友的深厚友情，她直言非常重視友誼，亦將「小菲象」視為自己的朋友，希望藉這首歌可送給所有朋友。

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面對不少壓力

要同時兼顧學業和工作絕不容易，Chantel坦言曾面對兩方面的壓力，而感到辛苦落淚，惟她指幸好身邊有一班好友支持和幫助她。人紅自然是非多，早前Chantel被爆戀上「攣毛男」，又有疑似親密照流出，事件引起網上熱議。

對此，她曾接受TOPick訪問謂：「又不會很大陰影，向來都需要小心，小心去認識朋友。沒有不敢拍拖，還是順其自然。」

▲ 接受電台訪問。

曾為負評落淚 現變得堅強獨立

經一事長一智，Chantel亦透露現時變得堅強面對：「我覺得自己較堅強了，之前可能不太理會身邊的評論，即是指壞的評論，亦不會看，所以我以為自己是可以應付。不過其實我看到那些評論，是會有介意，但我發現現時堅強了很多，不會為了這些事再不快。」

她又自爆曾因種種負評感難過兼為此落淚：「有不快 ，但我睡醒後便不記得發生甚麼事，但現時自己都變得獨立和堅強。」又指人成長了，有更明確的目標，又明白到即使有幾多難關，自己都不可以放棄。

最後，她透露現時每天都練歌和聽別人怎樣演繹歌曲，並望自己能夠在唱現場時表現更好，不會那麼緊張。

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