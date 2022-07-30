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【運動盛事】香港國際七人欖球賽獲港府批准舉行　當局料推閉環管理

社會 12:41 2022/07/30

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「香港國際七人欖球賽」將於今年11月4日至6日舉行。（資料圖片）

香港欖球總會今（30日）宣布，已獲港府批准，可於今年11月4日至6日舉行「香港國際七人欖球賽」。文化體育及旅遊局局長楊潤雄預料，屆時會以閉環管理的方式，接送運動員往返酒店及場館。

總會今於網站公布，「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽」可以舉行，將繼續於政府協商，並按政府規定的防疫措施進行活動。距離比賽尚有3個月，總會指下周起會與持分者聯絡，並盡快公布活動細節，包括票務資訊。

欖總主席唐諾生（Patrick Donovan）表示，賽事已有3年半未有舉行，相信將會是一場非常特別的賽事。

新冠肺炎疫情以來，七人欖球賽已5次延期或取消。欖總去年11月宣布，將賽事延期至今年11月舉行。

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責任編輯：黃悅晴

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