【MIRROR演唱會】舞蹈員李啟言維生指數穩定　手術期間須插喉麻醉暫列情況危殆　

▲ 李啟言（阿MO）對舞蹈工作充滿熱誠，IG常有舞蹈練習及表演相片。（阿MO IG圖片）

人氣男團MIRROR演唱會嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言仍留醫，消息指頸椎第四及五節爆裂及移位，接受兩次手術；港府關注事件，指會為傷者提供協助及調查事件，康文署會成立工作小組檢視成因，需時數周完成工作；醫務衞生局稱已聯絡傷者家屬，安排他們抵港後，暫離檢疫酒店探望傷者。

被螢幕擊中的舞蹈員李啟言仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部，院方在今日（30日）下午近2時表示，傷者昨晚（29日）已完成手術，現正在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。

院方指由於傷者接受手術期間需要插喉麻醉，按照既定臨床情況分類準則，傷者暫被列為情況危殆，而傷者維生指數穩定。

伊利沙伯醫院的醫療團隊會持續為傷者作臨床評估，並繼續密切監察傷者的情況，提供合適的治療，以全力支援傷者康復。

▲ 舞蹈員李啟言仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部（何彤茜攝）

對於多個有份負責舞台工程的公司都發聲明澄清事件，是否增加調查難度，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（30日）表示知道大家關心事件，亦明白將有很多演出將舉行，究竟甚麼地方出現問題，是現階段需要時間調查。詳情即看【下一頁】

有傳媒在醫院外守候，消息指傷者頸椎第四及五節爆裂及移位，接受骨科手術後，據了解院方團隊密切監察其情況，昨天（29日）第二次手術已將受傷部位前同後固定，現時對於其活動能力等評估仍言之尚早，須視乎復原能力。詳情即看【下一頁】

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記者：伍瑋瑋