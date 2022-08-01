  • 34°C
香港時間 : 2022801日 (週一) 14:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李啟言傷勢】阿MO情況仍然危殆　院方指全力支援病人康復

社會 14:21 2022/08/01

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

李啟言父母到醫院探病後離開。

人氣男團MIRROR演唱會嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言仍留醫，接受兩次手術後暫時情況危殆；有傳媒拍攝到李啟言父母到醫院探病後離開，父母沒有回答記者提問，父親雙手抱拳，表達謝意。

港府關注事件，指會為傷者提供協助及調查事件，康文署會成立工作小組檢視成因，需時數周完成工作。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表今日（1日）表示，調查最少需時數星期，期望一至兩個星期有初步結果（詳情即看【下一頁】）。

伊利沙伯醫院下午2時左右指出，病人現時仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。醫療團隊會繼續密切監察傷者的情況，提供合適治療，全力支援病人康復。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【MIRROR演唱會】傳MIRROR辭演日本音樂節　下月3場商台舉辦亞博會否舉行？
今日 12:40
【MIRROR演唱會】傳MIRROR辭演日本音樂節　下月3場商台舉辦亞博會否舉行？
【MIRROR演唱會】監製Fran9首發文回應事件　林浩源：對本人和我的團隊是沉重打擊
今日 10:33
【MIRROR演唱會】監製Fran9首發文回應事件　林浩源：對本人和我的團隊是沉重打擊
【MIRROR演唱會】揭舞蹈員與舞台前線工作苦況　陳志雲促相關部門修改規管舞台條例
今日 11:45
【MIRROR演唱會】揭舞蹈員與舞台前線工作苦況　陳志雲促相關部門修改規管舞台條例

你可能感興趣

【MIRROR演唱會】傳MIRROR辭演日本音樂節　下月3場商台舉辦亞博會否舉行？
今日 12:40
【MIRROR演唱會】傳MIRROR辭演日本音樂節　下月3場商台舉辦亞博會否舉行？
【MIRROR演唱會】監製Fran9首發文回應事件　林浩源：對本人和我的團隊是沉重打擊
今日 10:33
【MIRROR演唱會】監製Fran9首發文回應事件　林浩源：對本人和我的團隊是沉重打擊
【MIRROR演唱會】揭舞蹈員與舞台前線工作苦況　陳志雲促相關部門修改規管舞台條例
今日 11:45
【MIRROR演唱會】揭舞蹈員與舞台前線工作苦況　陳志雲促相關部門修改規管舞台條例
Mirror 康文署 演唱會 公立醫院 癌症 伊利沙伯醫院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民英國】港夫婦移英生活不理想引關注　最新狀況曝光成功獲BNO簽證
12:53 2022/07/31
【移民英國】港夫婦移英生活不理想引關注　最新狀況曝光成功獲BNO簽證
【MIRROR演唱會】舞蹈員方方怒轟總承辦商藝能工程　演唱會監製Fran9一直「潛水」
18:28 2022/07/31
【MIRROR演唱會】舞蹈員方方怒轟總承辦商藝能工程　演唱會監製Fran9一直「潛水」
【MIRROR演唱會】23位舞蹈員聯合聲明提4點澄清　籲勿將責任歸咎表演者
15:22 2022/07/31
【MIRROR演唱會】23位舞蹈員聯合聲明提4點澄清　籲勿將責任歸咎表演者