【李啟言傷勢】阿MO情況仍然危殆　院方指全力支援病人康復

▲ 李啟言父母到醫院探病後離開。

人氣男團MIRROR演唱會嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言仍留醫，接受兩次手術後暫時情況危殆；有傳媒拍攝到李啟言父母到醫院探病後離開，父母沒有回答記者提問，父親雙手抱拳，表達謝意。

港府關注事件，指會為傷者提供協助及調查事件，康文署會成立工作小組檢視成因，需時數周完成工作。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表今日（1日）表示，調查最少需時數星期，期望一至兩個星期有初步結果（詳情即看【下一頁】）。

伊利沙伯醫院下午2時左右指出，病人現時仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。醫療團隊會繼續密切監察傷者的情況，提供合適治療，全力支援病人康復。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠