【兩地通關】李家超：研究隔離設施其他用途　正與內地當局保持溝通

▲ 行政長官李家超。（資料圖片）

本港疫情未止，連日確診數字維持在4,000多宗水平。行政長官李家超今（30日）表示，港府正努力進行與國際接軌及與內地通關的工作安排，亦跟內地當局保持溝通。他又回應有關土地供應安排，指出目前主要考慮會先增加來自綠化地帶的土地。

對於全國人大常委譚耀宗早前建議將空置方艙醫院轉作「健康驛站」，讓準備到內地的港人先在港檢疫，李家超說，有關安排要如內地達成共識，近日本港確診數字不斷上升，當局正研究隔離設施是否可有其他用途，留意到民間有不同意見為通關作準備。他稱，當局正努力進行就與國際接軌及與內地通關的安排工作，亦和內地當局保持溝通，讓對方知道本港疫情情況、管控措施的效果及目的，期望可減少港人到內地檢疫時的不便。

另外，李家超回應土地供應問題時表示，其競選政綱提到要提速、提量、提效、當局希望探討各種土地供應來源的可能性，目前主要考慮現有土地來源方案，增加來自綠化地帶的土地，之後才會考慮郊野公園，會待兩個工作小組提交工作報告後，再詳細檢視其他土地供應來源。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴