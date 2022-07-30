【涉嫌虐待】7歲自閉女童疑被老師懲罰 扭雙耳要求冷靜致嚴重瘀青

▲ 警方指案件會朝涉及虐待方向調查。

有特殊學習需要的學童理應受多更多關愛，馬來西亞峇東埔一名7歲自閉女童，在小學上特殊班時被老師懲罰，雙耳被老師扭到瘀青。事件引起當地教育部前部長馬智禮的關注，他促請當地有關部門調查事件，當地警方現時已介入調查。

綜合馬來西亞傳媒報道，1名7歲自閉女童在小學上特殊班後，雙耳出現嚴重瘀青，懷疑被老師懲罰扭耳仔。女童的家人在當地自閉症群組講述女兒的經歷，並指事件並非首次發生。女童嫲嫲的朋友知道事件後大感痛心，在fb發帖揭露事件並抒發不滿，並呼籲當地相關部門介入調查。

希望各方在面對特殊兒童時，都能有同情心及愛心。他們沒有我們這麼健全，正因為如此，我們更應該嘗試了解、教導及疼愛他們，而不是傷害他們！

帖子引起教育部前部長馬智禮的關注，馬智禮轉發了貼文並標簽教育部及婦女、家庭及社會發展部，希望兩個部門關注事件，當地警方隨即介入調查。

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根據警方初步調查，事發當日，女童被指在班上表現出具被攻擊性的行為，導致其他學生感到害怕並哭泣，1名年約30歲女老師擰着女童雙耳要求冷靜，並指案件會朝涉及虐待方向調查。

女童的家人則表示，涉事老師指女兒太活躍，而當天特殊班沒有足夠的老師來處理她，她們認為即使師資不足，也不應讓其女兒受到虐待。家人續稱，從未接獲校方投訴有關女兒的行為出現問題，而且女兒去上其他補習班時也從未被投訴行為有問題。

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責任編輯：王明芳