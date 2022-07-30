【職場文化】要求離職同事買50元1件散水餅 女同事：孝敬下同事都好應該

近年「散水餅」文化已成為本港職場不成文的規定，打工仔最後一日上班派發「散水餅」，原本的目的是感謝共事多年的上司、同事們昔日的關照。然而，近年不少人會將蛋糕的價錢與心意掛勾，嚴重扭曲了當初送禮的原意。一名打工仔近日更在香港討論區發帖，大呻同部門一名為食女同事覤準他即將離職，竟推薦他去一間貴價餅店買散水餅，女同事聲稱「想食好耐，不過太貴唔捨得買嚟食, 你都last day買嚟孝敬下班同事都好應該呀!」他一看才知一件蛋糕索價港幣50元，意味著全公司「萬歲」埋單隨時過千元，大吐苦水希望可廢除派散水餅的辦公室文化。

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該名事主在討論區大吐苦水，稱下月初即將最後一日上班，但沒有透露在現職公司任職多年。沒想到日前同部門一名好為食的女同事，突然問他打算去哪一間餅店的散水餅，他心想「又唔係特別有錢，同其他同事又唔係特別熟，更加唔想晒錢買貴散水餅。」他便隨口說仍未想好，藉此打發女同事。

沒想到女同事竟然順勢推介一間「她想食好耐，不過太貴，唔捨得買嚟」的貴價餅店，更揚言「你都last day買嚟孝敬下班同事都好應該呀!」



事主原本不以為然，怎料一看該餅店的蛋糕價錢，才知道每件蛋糕普遍索價50元，「淨係請自己部門嘅又唔好意思, 買晒全公司又肉痛」。他苦言公司規模不大，同一部門同事的人數不算多，但要「萬歲」20人的份量，埋單接近1000蚊，已不敢想像要請全公司同事。

他真心希望可廢除散水餅這種「扮好黎好去」的傳統文化。事主的經歷引起網上熱烈討論，網民留言不乏批評該名女同事「極品」、「大想頭」，著事主不要理會。

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責任編輯:陳珈希