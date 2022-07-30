【打擊犯罪】7人涉利誘他人開銀行帳戶以洗黑錢　已清洗逾4,100萬犯罪得益

▲ 警方拘捕7人，涉嫌洗黑錢。（資料圖片）

警方拘捕7人，涉嫌以金錢利誘不同人士開立銀行帳戶以洗黑錢，該犯罪集團由2021年6月至今，已清洗超過4,100萬的懷疑犯罪得益，涉及逾20宗騙案。

警方表示，財富情報及調查科人員根據線報及經深入調查後，於7月28日及29日在全港多區拘捕5男2女，年齡介乎19至48歲。被捕人透過即時通訊軟件，以金錢利誘不同人士開立至少20個銀行帳戶，並索取其銀行戶口資料、銀行卡及相關密碼，利用有關戶口清洗逾20宗投資騙案、社交媒體騙案及電話騙案等的犯罪得益，有關騙案涉款約1,000萬。該洗黑錢集團由2021年6月至今，已清洗超過4,100萬懷疑犯罪得益。

被捕人涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，即「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」，均被扣留調查。警方呼籲，市民對聲稱能賺快錢的途徑，及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位，應加倍小心，應先了解公司背景、業務、工作性質及地點等。市民向對方提供手提電話、身份證明文件、銀行卡或個人密碼等資料時，必須加倍小心及提高警覺。



警方亦提醒市民「唔租 唔借 唔賣」，切勿借出、租出或出售戶口予他人，包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等；戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能已干犯「洗黑錢」罪。市民如懷疑受騙，可致電「防騙易」熱線18222查詢。

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責任編輯：黃悅晴