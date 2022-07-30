【開心速遞】直播參與女兒新加坡畢業禮　好爸爸歐瑞偉顧家從無緋聞

▲ 女兒畢業了！

資深演員歐瑞偉拍過無數劇集，近年更憑《愛·回家》系列演「KC」一角而成功入屋，演技毋庸置疑。他除了是一位好演員外，現實中亦是好丈夫與好爸爸，對家人極為疼錫。

愛家的歐瑞偉，跟子女關係甚好，一家四口曾被獲邀拍廣告。歐瑞偉曾接受訪問大讚太太的教育方式，給子女很大的自由度，令子女學會思考對錯，家長在旁提醒子女就可，亦相信孩子可以有自決能力。

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女兒畢業 手機觀禮

日前他在社交網上載23歲女兒Nicole在新加坡修讀的酒店管理課程畢業照，由於歐瑞偉要留港拍劇，未能飛到當地見證這個難忘時刻，只有靠太太的現場直播，以手機觀禮。

見他看見女兒上台獲頒證書一刻，都不禁露出慈父笑容，並留言：「終於畢業了，雖然冇得飛到現場觀禮，唯有睇直播。」

從相中可見，Nicole天生美人胚子，早前已有不少網民大讚指她像港姐朱千雪，絕對星味十足！不過歐瑞偉曾指女兒為人低調，以學業為重，暫時不會入行。但現時Nicole已經畢業，未知她會否考慮在這行發展？

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為人顧家 仔女有星味

1995年歐瑞偉到馬來西亞拍戲，認識了當地人氣花旦李愛玲（Wendy），二人結織五個月便結婚。太太曾表示，很欣賞歐瑞偉孝順顧家，事實婚後的歐瑞偉亦表現出是超級好男人，雖然常到外地工作，太太極為信任，而歐瑞偉亦從未有過緋聞。

婚後二人育有大仔Nicholas和細女Nicole，二人遺傳了他和太太的良好基因，極有星味，他們一家四口定居香港，歐瑞偉四出拍劇賺錢，擔起養家重責。

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