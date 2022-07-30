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【就業機會】勞工處8月4及5日辦大型招聘會　提供逾2千個職位空缺月薪最高2.1萬

社會 15:25 2022/07/30

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勞工處將舉行大型招聘會。（經濟日報資料圖片）

勞工處將於8月4及5日，於灣仔修頓場館舉行大型招聘會，有約40間機構參加，合共提供逾2,000個職位空缺，涉及不同行業。

勞工處表示，一連兩日的招聘會每日各有約20間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別涉各行各業，包括會計主任、社交媒體及市場推廣主任、電子工程師、廚師、資訊科技管理員、化學師、社會工作者、維修技工、包裝員、保安員、司機、倉務員、店務員、文員及客戶服務主任等。

逾2,000個空缺職位中，當中80%為全職，大部分月薪介乎1.2萬至2.1萬；約95%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約60%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。求職人士可瀏覽勞工處的互動就業服務網站進一步了解空缺詳情。

招聘會詳情：

  • 日期：8月4日及5日
  • 時間：上午11時至下午5時30分 （每日下午5時截止入場）
  • 地點：灣仔莊士敦道111號修頓場館1樓舉行（近灣仔港鐵站A3出口）
  • 免費入場
  • 所有入場人士必須符合「疫苗通行證」要求，並在進入活動場地時掃描「安心出行」二維碼（豁免人士除外）

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責任編輯：黃悅晴

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