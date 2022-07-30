【新冠肺炎】新增4,683宗確診個案　兩間學校部分班級須停課【不斷更新】

▲ 生防護中心傳染病處主任張竹君（左）及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏。（黃建輝攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（30日）下午出席疫情記者會。

本港今日新增4,683宗確診個案，包括4,490宗本地個案及193宗輸入個案，另錄4宗離世個案，3宗由醫管局呈報，1宗由法醫呈報。

【16:53】22個月大女嬰情況仍危殆

早前染疫的22個月大女嬰情況仍危殆，初步驗出帶BA.2.2變種病毒，詳情即看：【下一頁】

【16:50】聯合科學委員會將討論幼兒疫苗接種

張竹君指，聯合科學委員會周一開會討論３歲以下兒童打針事宜。被問到疫苗稀釋方面，張竹君指，實行方面要視乎專家決定後，再考慮其他問題。

就航海學校個案，張竹君指，很多學校都出現一班有數名學生感染，不覺得該校有特別情況。

【16:40】2間學校個別班級或學生要停課一周

學校方面，2間學校呈報個案，個別班級或學生要停課一周：

香港航海學校2A班3名學生確診， 與另一確診學生及職員均住與該校3樓宿舍，3樓46名宿生要停課一周，暫不排除於宿舍內感染

南區基督教海面傳道會仁愛幼稚園，上午預備班2名學生及1名教師確診，該班原本有13名學生，

【16:40】4間院舍新增個案

有4間院舍新增個案，3間為老人院舍、1間為殘疾人士院舍。

明愛賽馬會恩暉苑1名職員確診，2名院友要檢疫

離島東明護老院北社分院1院友確診，5名院友要檢疫

粉嶺富璟護老院（粉嶺）有限公司1名院友確診，9名院友要檢疫

屯門新生精神康復會山景宿舍增1新確診，4名院友要檢疫

【16:33】兩間醫院有病房出現群組

關慧敏指，瑪嘉烈醫院病房出現群組感染，涉內科及老人科病房。當局早前已公布兩名男病人分別於7月26日及27日確診；再進行個案追蹤後發現，同房有3名年齡介乎64歲至82歲的病人，及1名護士學生確診。

另外，葵涌醫院逐護病房，有4人確診，涉及一名員工，及3名女病人。

【16:32】新增4宗死亡個案

公立醫院增3宗離世個案，其中一人有接種疫苗紀錄，詳情如下：

81歲女士，有哮喘、柏金遜症等病，與家人同住，7月18日出現發燒、氣喘、血含氧量低，住院後情況穩定；7月24日出現心跳暫停，搶救無效，已轉介死因庭

88歲女士，有血壓高， 7月17有病徵，曾到指定診所取口服藥，情況一直穩定；至7月24日出現口齒不清、雙腳無力，到急症室求診，情況不理想，出現缺血性中風，情況持續惡化

65歲女士，有乳癌、癌症有擴散，7月12日因咳、有痰入院治療

殮房呈報一宗新死亡個案，涉及一名92歲男士，在家中暈倒，患有心臟病，曾3次通波仔；他在7月22日發燒，在家中進行快測陰性， 食藥後有好轉；惟到7月24日有嘔吐氣喘，於家中暈倒。他沒有接種紀錄，於殮房病毒測試陽性，暫判斷死因與新冠肺炎有關。本港 第五波疫情累計9,289宗死亡個案。

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記者：黃悅晴