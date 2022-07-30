【白色強人II】蘇韻姿為光頭妝忍尿8小時　沈可欣演龐貝氏症患者母親勁催淚

▲ 大家一定要追劇！

TVB重頭劇《白色強人II》昨晚（7月29日）劇情講到 YT(郭晉安飾)與葉晴(胡定欣飾)，為小提琴家胡子翹(蘇韻姿 Andrea 飾)的切除神經膠質瘤手術展開角力，由於子翹是政府高度重視人物，加上其所需接受的手術要救命之餘、亦必須保住拉琴實力，全港只有腦神經外科部門主管兼顧問醫生YT能夠勝任。

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安仔演技被讚

YT遂以此作籌碼威脅衛生局局長 Henry(陳嘉輝飾)，最終YT重新掌管手術，但卻做出了一個讓葉晴驚訝的決定，YT 說:「生命同小提琴，我諗唔到一個原因點解我唔揀生命。」

在《回歸》中充滿人情味的安仔，在《白色》雖然同樣關顧病患，並為罕見病病人爭取權益，但由於手段狠辣，令網民「適應」不來之餘，亦留言大讚有戲味:「上輯議員老婆入院，YT 用手術要脅議員支持醫改太邪惡」、「白色強人咁先好睇」。

▲ YT 真係好攻心計。

可欣演技大爆發

昨晚一集共有兩大討論點，飾演龐貝氏症患者母親的沈可欣，出場時間雖然不多，但由於其故事及自殺結局相當震撼悽涼，網民都留言大讚可欣演技一流:「突顯貧富懸殊，今集尾段咁震撼」。

雖然可欣墮樓一幕只有數秒，但她透露該場戲由黃昏拍至凌晨，劇組亦花了大量時間反覆試位以策安全:「他們很照顧我，扶實我爬上車頂，不斷問我得唔得，拍完也會扶我落返嚟。」

可欣又謂很難忘黐到成頭成面玻璃碎:「因為血漿係用蜜糖整，所以黐咗唔少『玻璃』。」

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為角色做好準備

另一熱議位則是邊接受開腦手術、邊拉小提琴的蘇韻姿，原來於2020年、英國曾有資深小提琴演奏家接受過同類型手術，且手術最後成功。

自小已學習小提琴的Andrea，透露15歲已考獲七級，但近年已「擺低晒」。為了演小提琴家更神似， Andrea找來老師惡補，還專誠買琴回家反覆練習。

▲ 呢個光頭妝係合五人之力、花了共四個小時打造而成。

感謝定欣鼓勵 為造型忍尿

首度拍攝手術場口的Andrea，指由於場景及設施相當逼真，故很快投入角色，並感激胡定欣窩心鼓勵:「佢好專業，會畀好多眼神同信心我，令我更易入戲。佢見到我緊張，又會安慰同鼓勵我。」

Andrea 又謂，除了花了四個小時及五大工作人員之力打造頭套外，將儀器黐上身也要花至少40分鐘:「我完全唔敢郁，廁所又唔敢去，驚影響進度，都忍咗成八個鐘尿。」

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