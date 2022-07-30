【確診個案】染疫22個月大女嬰仍危殆　初步驗出帶BA.2.2變種病毒

▲ 醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏醫生。（黃建輝攝）

本港疫情似有反彈之勢，連日確診個案破逾四千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏醫生今日（30日）下午交代最新疫情。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏指有逾1400人仍留醫，再多3人情況危殆，6人情況嚴重，22個月大女月嬰仍危殆，東區醫院密切監察情況，提供適切治療。張竹君指出，女嬰初步驗出帶BA.2.2變種病毒。

再多3人死亡，只有一人完成疫苗接種。死者年齡介乎65至88歲，全部是女性。瑪嘉烈醫院有院內群組感染，5名同房病人及一名護士學生確診，病房已徹底消毒。

張竹君指出，由於嬰兒未可以接種疫苗，負責照顧者及家人應該要盡快打針，同時要注意衛生，少於5歲的人士是高危的。

行政長官李家超今（30日）表示，港府正努力進行與國際接軌及與內地通關的工作安排，亦跟內地當局保持溝通。他又回應有關土地供應安排，指出目前主要考慮會先增加來自綠化地帶的土地。詳情即看：【下一頁】

最新熱門影片:

【活得健康啲】30多歲港媽哺乳發現胸有硬塊 誤當塞奶延醫半年確診晚期乳癌

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴、伍瑋瑋