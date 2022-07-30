【檢疫隔離】港府研縮短入境旅客酒店檢疫期至5日　盧寵茂：必須配合使用「黃碼」

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。 （資料圖片）

本港疫情未止，目前入境人士須在檢疫酒店隔離7天。醫務衞生局局長盧寵茂今（30日）表示，正研究縮短抵港旅客檢疫日數至5日或更短，而有關人士必須配合使用「黃碼」，亦要避免到訪高危地方。

盧寵茂接受電視台訪問時指出，本港在外防輸入會繼續精準抗疫，正研究縮至5日或更短，

Omicron很多3至5天就確診者，然後會給他們一個黃碼，維持到檢疫時間完成的7天，這個黃碼的意義，就是不讓他們到高風險的地方。

他又指，有關人士或須隔日進行一次核酸檢測，亦必須配合使用「黃碼」。盧寵茂又認為，與內地及海外通關不存在矛盾，形容香港需要有家庭，也需要有事業：

與內地通關，國家即我們的「家」；一個人有家庭同時需要事業，對外通關就好像香港的事業，因香港是一個很國際化的城市

盧寵茂早前曾預告，政府將會在「安心出行」中，加入「紅黃碼」功能，日後從海外入境者會被列為「黃碼人士」，雖然可以外出工作和活動等，但不能夠到食肆、酒吧等，需要除下口罩的高風險場所。

政府專家許樹昌認為，本港目前有條件縮短酒店檢疫時間，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：黃悅晴