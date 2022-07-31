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【人生哲理】搶白打斷別人說話惹人生厭 顧紀筠：懶叻表現該戒

休閒消費 10:00 2022/07/31

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顧紀筠奉勸各位，懶叻表現該戒。

話說某天，我在練唱《聲生不息》版《跳舞街》（快歌從來不是我專長，但娛賓效果最佳）的半途中，混音師建議在耳機裏給我一個拍子，甚麼？我走拍了嗎？不！我是在趕拍。

快人快語，可以合適地形容我的說話速度，當年出了名，我一分鐘可以講完人家分半鐘的稿，卻字字鏗鏘。這既是專長，但亦是缺點。腦筋快，等不了，就愛搶白打斷人家對話。而搶白呢，後來才知道會惹人生厭。

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我有一位畫家朋友，她是連數拍子都有問題的（聽說畫畫、唱歌是用左右腦不同部位，因此不協調），但她人緣極好，雖然出了名慢，但人家還是會滿眼欣賞地耐心等待她把話說完。風趣幽默固然不是天生，不過，後天鍛練也可以成就。真的沒能夠說話動聽，可注意前輩分享，少說話、多聆聽，也能事半功倍。

心急的本性用了幾十年人生經驗來調控，用眼睛去觀察，代替嗶哩巴啦。年少時最愛窒人，人家的話才講一半，我已經急不及待幫人續上，以為這樣顯聰明。有時一個笑話，節奏給打亂了，着實浪費，結果給自己腳面砸石頭，衰咗唔知咩事，所以奉勸各位，懶叻表現該戒。

許多人條件好、資源厚，卻一手好牌打爛。原來，品性劣、人緣弱，表現差勁，離成功愈行愈遠。在生活成長中修心養性，練出一個屬於自己的風格，贏得別人的信任、尊重和欣賞，才會快樂、成功。

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撰文 : 顧紀筠

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