【貪靚出事】女子長期穿高跟鞋拇指外翻45度 買鞋要大10個碼穿男人鞋

正所謂:「心情好買鞋，心情唔好買鞋。」女士們總有100個買鞋的理由，當中具修身顯瘦效果的高跟鞋、尖頭鞋，更叫萬千少女們傾倒。不過，貪靚的背後隨時付上沉重代價。

一名雙脚受遺傳因素影響的愛美女子，年輕時經常穿著高跟鞋和尖頭鞋，因全身的重量長期積壓在雙腳前端，終導致雙腳腳指外翻兼嚴重畸型，雙腳外型尤如生薑不僅影響外觀，腳指畸型問題更嚴重到需買比平時大10個碼的男人鞋才能穿上，最終因雙腳疼痛無法走路，需到醫院求診及接受手術。

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綜合內地媒體報道，湖南長沙一名王姓女子因雙腳疼痛，不能走路求醫。經檢查，醫生發現女子因受遺傳因素影響，加上年輕時喜歡穿高跟鞋及尖頭皮鞋，導致雙腳出現嚴重拇趾外翻，鞋碼由原來穿著的35號戶碼，嚴重至需穿上45號碼的男士鞋。據短片所示，該女子雙腳拇指外翻程度均超過45度，其他腳指亦陸續出現畸型問題。

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長沙星沙年輪骨科醫院醫生伍文軍表示，患者雙腳屬於重度拇趾外翻，無法走路，故需到醫院求診。

拇趾外翻通常受到三個因素影響，包括遺傳因素、穿鞋方式和習慣、失天性疾病影響。尤其是女性習慣穿高跟鞋和尖頭皮鞋，較易出現拇趾外翻，建議市民平時應注意穿鞋習慣，避免穿著高跟鞋、尖頭鞋，選擇穿著寬鬆舒適的鞋子，並需定期醫院檢查及早預防，避免腳趾畸形問題加劇。

另外，美國註冊足科矯形師楊震業曾在訪問時，指拇趾外翻泛指第一蹠骨及趾骨的夾角大於15度後，通常會帶來四大足患：

1. 拇趾囊腫：凸出的蹠骨關節與皮鞋長期磨擦引致皮下囊膛，發炎時腫大及產生疼痛。

2. 厚繭：拇趾外翻影響走路推進的壓力，個別部位置形成厚繭。

3. 腳趾變形：拇趾與第二趾交疊、第二蹠骨痛等。

4. 其他：小腿筋及腳跟痛。

楊震業補充指，拇趾外翻是一種腳患，主要由拇趾蹠骨內旋造成，當中以女性為主，成因如下：

1. 遺傳性：家族有拇趾外翻歷史

2. 先天足部問題：寬扁足或扁平足、外八字腳等

3. 後天不良習慣：穿著高跟鞋、偏窄和尖頭鞋，令蹠骨承受過大的壓力而向外推

5招處理拇趾外翻

1. 鞋履：選擇鞋頭寬闊，鞋跟穩定，貼合腳形的鞋。避免穿尖頭痛、高跟鞋，減低惡化加速。

2. 矯形鞋墊：一些足弓承托可有效減輕第一蹠骨關節的壓力，度身訂造效果更能針對性處理個別問題。

3. 拇趾角度矯形器：改善第一蹠趾的位置來減低關節內側軟組織承受的拉力，藉由根源紓緩疼痛。其次是有效保護拇趾囊腫及吸收壓力。

4. 輔助性用品：輕度至中度拇趾外翻的患者配靠分趾膠（圖a）或夾板，有助減輕腫痛，延緩惡化。

5. 運動：足趾伸展運動、足趾強化運動。（圖b-d）

6. 其他：拇趾囊腫分隔墊、拇趾囊腫保護墊（拇趾囊腫適用）；腳趾矯正帶（交疊趾適用）；前掌墊（厚繭適用）

即睇拇趾外翻自我檢測、足趾伸展及強化運動練習等:

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責任編輯：羅嘉欣