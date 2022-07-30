【65處納強制檢測】涉維景灣畔、悅湖山莊、嘉亨灣等　7幢大廈污水陽性【附名單】

▲ 政府提醒已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受強制檢測。（梁偉榮攝）

政府（30日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

政府指出，因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在油塘、屯門及粉嶺採集到檢測呈陽性的污水樣本，有7個指明地方被納入強制檢測公告。

1. 元朗屏欣苑屏彥閣

2. 將軍澳寶林邨寶仁樓

3. 屯門欣田邨喜田樓

4. 上水天平邨天喜樓

5. 將軍澳尚德邨尚明樓

6. 葵涌葵盛圍 188 號高盛臺2 座

7. 柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座

8. 黃大仙竹園北邨松園樓

9. 將軍澳維景灣畔 13 座

10. 大埔運頭塘邨運來樓

11. 黃大仙翠竹花園 7 座

12. 天水圍天逸邨逸潭樓

13. 柴灣漁灣邨漁順樓

14. 屯門豐景園 1 座

15. 九龍城美東邨美德樓

16. 何文田冠德苑冠盛閣

17. 粉嶺景盛苑俊景閣

18. 薄扶林華富一邨華樂樓

19. 葵涌華荔邨喜荔樓

20. 元朗朗屏邨賀屏樓

21. 將軍澳昭信路 6 號顯明苑

22. 秀茂坪曉麗苑曉順閣

23. 葵涌葵俊苑葵裕閣

24. 秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓

25. 天水圍天慈邨慈輝樓

26. 大埔太和邨新和樓

27. 屯門友愛邨愛明樓

28. 天水圍天頌苑頌臺閣

29. 屯門新圍苑新凱閣

30. 屯門田景路 33 號兆隆苑

31. 荃灣荃灣中心蘇州樓

32. 屯門悅湖山莊 7 座

33. 鑽石山龍蟠苑龍環閣

34. 東涌滿東邨滿和樓

35. 西灣河嘉亨灣 2 座

36. 葵涌石籬二邨石廣樓

37. 將軍澳安寧花園 2 座

39. 天水圍天頌苑頌澤閣

40. 筲箕灣愛東邨愛逸樓

41. 天水圍嘉湖山莊樂湖居 4座

42. 大埔廣福邨廣祐樓

43. 黃大仙竹園北邨柏園樓

44. 荃灣梨木樹邨翠樹樓

45. 元朗洪福邨洪昌樓

46. 大圍新翠邨新月樓

48. 屯門兆禧苑雅禧閣

49. 沙田沙田第一城 3 座

50. 觀塘翠屏南邨翠櫻樓

51. 馬鞍山恆安邨恆山樓

52. 將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍 5 座

53. 荃灣愉景新城 10 座

54. 九龍灣啟業邨啟賢樓

55. 慈雲山慈安苑安康閣

56. 油塘油美苑淑美閣

57. 東涌富東邨東盛樓

58. 大圍𨺓亨邨樂心樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

1. 油塘油麗邨雅麗樓

2. 屯門景新臺 3 座

3. 屯門景新臺 2 座

4. 屯門景新臺 1 座

5. 粉嶺祥華邨祥和樓

6. 粉嶺祥華邨祥樂樓

7. 油塘油麗邨豐麗樓



政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

強制檢測公告詳情及指定檢測日子，即按此

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記者：伍瑋瑋