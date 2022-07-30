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【禁留長髮】男生投訴學校禁留長髮涉歧視　平機會：雙方初步有調解意願

社會 17:55 2022/07/30

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平機會主席朱敏健指個案將進入調解階段。（經濟日報資料圖片）

本港不少學校對學生的髮型、髮飾等設有規例，早前東華三院黃笏南中學中五男生林澤駿在社交平台發文及短片，指自己正式循平機會投訴學校「髮禁」，不允許男同學留長髮的做法涉違反《性別歧視條例》，平機會主席朱敏健指個案將進入調解階段，雙方初步都有調解意願。

東華三院黃笏南中學中五男生林澤駿在社交平台發文及短片，指自己正式循平機會投訴學校「髮禁」，不允許男同學留長髮的做法涉違反《性別歧視條例》。平機會早前已接納投訴。

平機會主席朱敏健（30日）回覆傳媒查詢時指個案將進入調解階段，如果不成功，法律訴訟會是其中一個處理方法。

調解不成功的話，我們會研究所得資料，究竟個案如何可以進行下一步的處理方式，當然其中一個可能性是法庭程序，但這段時間講就太早了。

他表示雙方初步都有調解意願，希望透過交換對校規的看法，收窄分歧。平機會過往亦曾接收有關收校規的投訴，全部都成功調解。

東華三院黃笏南中學中五男生林澤駿社交平台短片截圖。

東華三院黃笏南中學校方早前回覆傳媒，確認平機會介入個案，校方指出學校制訂校規的目的，旨在協助學生建立良好的生活習慣及健康形象，並培養學生為未來投入社會作好準備。事件已交平機會處理，校方為免影響程序，現時沒進一步回應。

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責任編輯：伍瑋瑋

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