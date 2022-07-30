【舞台裝置】楊潤雄建議表演者可先「靜態表演」　業界回應：推卸責任給舞蹈員

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄（29日）表示須花數周調查紅館意外。（馮漢柱攝）

人氣男團MIRROR演唱會嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言仍留醫，接受兩次手術後暫時情況危殆；港府關注事件，指會為傷者提供協助及調查事件，康文署會成立工作小組檢視成因，需時數周完成工作；醫務衞生局稱已聯絡傷者家屬，安排他們抵港後，暫離檢疫酒店探望傷者。

MIRROR第四場紅館演唱會發生罕見嚴重事故，掛在半空的螢幕墮下擊中兩名舞蹈員，其中李啟言傷及頸椎。文化體育及旅遊局局長楊潤雄（30日）出席電台節目時重申須花數周調查意外，康文署同時會審視其他演出的場地安全，在未有調查結果或報告前，建議表演者先靜態地表演

尤其是有機件吊下來吊上去，我們會特別跟他們談清楚，首先是否一定需要呢？類似之前項目般，我們要認真商討，可能要求他們刪掉。如果做些比較靜態，不太花巧、場地布置，站著或坐下唱歌，相對上可以繼續做落去，不可能所有東西暫停等一個報告。

香港舞台藝術從業員工會（30日）在社交平台回應有關建議，該會認為是次舞台意外是因為監管有漏洞，並非因為有人在場地跳舞表演，假如政府只可以讓表演者作靜態演出，即是將責任推卸給舞蹈員，變相承認政府沒有能力對於場館作出有效的監管。

工會指出假如一間工廠發生工業意外，機械壓傷員工，政府應該監管工廠去處理機械的質素及定期保養等，而非一刀切移除所有機械，強調有責任保護從業員，決不可以讓他們受到這種推諉的對待，更不應影響行業的正常發展。

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責任編輯：伍瑋瑋