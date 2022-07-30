  • 30°C
香港時間 : 2022730日 (週六) 21:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【舞台裝置】楊潤雄建議表演者可先「靜態表演」　業界回應：推卸責任給舞蹈員

社會 19:33 2022/07/30

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（29日）表示須花數周調查紅館意外。（馮漢柱攝）

人氣男團MIRROR演唱會嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言仍留醫，接受兩次手術後暫時情況危殆；港府關注事件，指會為傷者提供協助及調查事件，康文署會成立工作小組檢視成因，需時數周完成工作；醫務衞生局稱已聯絡傷者家屬，安排他們抵港後，暫離檢疫酒店探望傷者。

MIRROR第四場紅館演唱會發生罕見嚴重事故，掛在半空的螢幕墮下擊中兩名舞蹈員，其中李啟言傷及頸椎。文化體育及旅遊局局長楊潤雄（30日）出席電台節目時重申須花數周調查意外，康文署同時會審視其他演出的場地安全，在未有調查結果或報告前，建議表演者先靜態地表演

尤其是有機件吊下來吊上去，我們會特別跟他們談清楚，首先是否一定需要呢？類似之前項目般，我們要認真商討，可能要求他們刪掉。如果做些比較靜態，不太花巧、場地布置，站著或坐下唱歌，相對上可以繼續做落去，不可能所有東西暫停等一個報告。

香港舞台藝術從業員工會（30日）在社交平台回應有關建議，該會認為是次舞台意外是因為監管有漏洞，並非因為有人在場地跳舞表演，假如政府只可以讓表演者作靜態演出，即是將責任推卸給舞蹈員，變相承認政府沒有能力對於場館作出有效的監管。

工會指出假如一間工廠發生工業意外，機械壓傷員工，政府應該監管工廠去處理機械的質素及定期保養等，而非一刀切移除所有機械，強調有責任保護從業員，決不可以讓他們受到這種推諉的對待，更不應影響行業的正常發展。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：伍瑋瑋

相關文章

【MIRROR演唱會調查】多間負責工程公司發聲明澄清　楊潤雄：究竟誰是大判一定調查出來
今日 10:30
【MIRROR演唱會調查】多間負責工程公司發聲明澄清　楊潤雄：究竟誰是大判一定調查出來
【MIRROR演唱會】傷者張梓峯出院後首度發文　發帖文為好拍檔阿Mo祈禱打氣
今日 12:08
【MIRROR演唱會】傷者張梓峯出院後首度發文　發帖文為好拍檔阿Mo祈禱打氣
【MIRROR演唱會】舞蹈員李啟言維生指數穩定　手術期間須插喉麻醉暫列情況危殆　
今日 13:45
【MIRROR演唱會】舞蹈員李啟言維生指數穩定　手術期間須插喉麻醉暫列情況危殆　

你可能感興趣

【MIRROR演唱會調查】多間負責工程公司發聲明澄清　楊潤雄：究竟誰是大判一定調查出來
今日 10:30
【MIRROR演唱會調查】多間負責工程公司發聲明澄清　楊潤雄：究竟誰是大判一定調查出來
【MIRROR演唱會】傷者張梓峯出院後首度發文　發帖文為好拍檔阿Mo祈禱打氣
今日 12:08
【MIRROR演唱會】傷者張梓峯出院後首度發文　發帖文為好拍檔阿Mo祈禱打氣
【MIRROR演唱會】舞蹈員李啟言維生指數穩定　手術期間須插喉麻醉暫列情況危殆　
今日 13:45
【MIRROR演唱會】舞蹈員李啟言維生指數穩定　手術期間須插喉麻醉暫列情況危殆　
歌手 文化體育及旅遊局 Mirror 舞蹈 演唱會 康文署 表演 工業意外 文娛藝術 楊潤雄

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【綠帽疑雲】熱戀女友開心宣布懷孕 　男友赴診所驗精液揭慘痛真相
17:04 2022/07/29
【綠帽疑雲】熱戀女友開心宣布懷孕 　男友赴診所驗精液揭慘痛真相
【MIRROR演唱會】傷者張梓峯出院後首度發文　發帖文為好拍檔阿Mo祈禱打氣
今日 12:08
【MIRROR演唱會】傷者張梓峯出院後首度發文　發帖文為好拍檔阿Mo祈禱打氣
【李啟言傷勢】舞蹈員李啟言留醫ICU 　消息：第二次手術將受傷部位前後固定
今日 12:00
【李啟言傷勢】舞蹈員李啟言留醫ICU 　消息：第二次手術將受傷部位前後固定