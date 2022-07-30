【創新科技】大灣區青年論壇分析創科機遇　孫東：創科發展是國家重點發展戰略

▲ 大灣區Deep Tech青年論壇，分享如何把握大灣區「SciTech 」機遇 。

本港致力發展創科技術，Y-LOT FOUNDATION聯同香港科技大學，舉辦大灣區Deep Tech青年論壇，創新科技及工業局局長孫東在論壇上表示，香港在國家「十四五」規劃佈局下，創科發展是國家重點發展戰略，因此新一屆政府的施政重點，是以創新驅動發展，積極將香港發展成國際創新科技的搖籃。

論壇於今日 (30日) 下午在香港科技大學舉行，活動主禮嘉賓為創新科技及工業局局長孫東，其他嘉賓包括Y-LOT FOUNDATION創辦人兼主席費志恩，Y-LOT Foundation CEO王靜嫻、香港科技大學校長史維及香港科技大學（廣州）創校校長倪明選。立法會議員邱達根及香港科技大學副校長（研究及發展）鄭光廷亦有擔任主講嘉賓，分析當下創科發展機遇。

Y-LOT FOUNDATION費志恩主席在致辭時指出，科技轉移日漸受到重視，期望業界能將研究成果轉化為具經濟潛力又能滿足社會需求的發明。

香港科技大學校長史維教授亦強調，獨角獸企業不是想有就有，因此香港能成功將技術轉移成國際知名的獨角獸企業，為他帶來很大的鼓舞。他寄語有志於科研之士要勇於探索，探索就有收獲，科大將會繼續做好本港創科的忠實伙伴。

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責任編輯：羅嘉欣