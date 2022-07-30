【藝術發展】「科藝同行」讓學童參加藝術導賞團　提升對藝術認識和興趣

▲ K11 MUSEA與源慈善基金及香港多媒體設計協會合辦「科藝同行」計劃。

K11 MUSEA與源慈善基金及香港多媒體設計協會合辦「科藝同行」計劃，目標讓約600名6-16歲學童，在9月中或之前免費透過藝術導賞團及科藝工作坊，提升對相關範疇的認識和興趣，為其藝術發展作準備。「科藝同行」計劃今天完成首個活動日，有60名學員及其家長參與導賞活動及工作坊。

「科藝同行」計劃包含一系列藝術文化體驗活動，學員在專業團隊帶領及講解下，透過「K11 MUSEA ART KARNIVAL藝術導賞團」參觀於Art arnival 中展出之世界各地博物館級藝術展品，了解作品的設計理念及創作過程，提升藝術視野。

學員亦可於「ART TECH Plus 創作工作坊」認識近年風靡全球的非同質化代幣藝術品（NFT，Non-Fungible Token），並在導師帶領下親身製作屬於自己的獨一無二 NFT 作品。學員亦會在「數碼藝術創意工作坊」學習以電子繪圖方式繪畫。

民政及青年事務局副局長梁宏正，及全國政協委員﹑立法會議員霍啟剛擔任主禮嘉賓。 梁宏正表示希望未來會有更多平台讓青少年培養不同興趣，作更多元的發展。

▲ 民政及青年事務局副局長梁宏正（左三）、及全國政協委員﹑立法會議員霍啟剛（右二）擔任主禮嘉賓，並獲三個合辦機構代表頒發獎狀。

K11 MUSEA 創新部市務總經理林之芃表示深信為基層學童及青少年提供適切學習機會，將有助香港建立一個可持續發展的未來。

另外，K11集團表示年度最大規模藝術盛事Art Karnival由即日至九月中亦再度在香港K11 MUSEA舉行，並首次與上海、廣州、瀋陽、武漢及天津等內地K11聯合舉辦，展出多件世界級藝術作品。

香港Art Karnival於7月29日至9月11日舉行，展出來自全球及本地多個知名藝術家，包括日本大師級藝術家塩田千春 (ChiharuShiota) 、當代中國藝術家張恩利、已故概念藝術之父 John Baldessari 及香港藝術家王浩然(Adrian Wong) 等多件藝術品 。公眾可於 K11 MUSEA 官網參加免費藝術導賞團。

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責任編輯：羅嘉欣