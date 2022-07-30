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【誤殺案】40歲男子倒斃中環一間酒店　2名男子涉嫌誤殺被捕

社會 21:30 2022/07/30

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警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。（經濟日報資料圖片）

警方晚上（30日）表示正調查在中區發生的一宗誤殺案，案中一名40歲本地男子死亡，另有2名分別38歲及44歲男子，涉嫌誤殺被扣留調查。

警方凌晨1時27分接獲荷李活道一酒店職員報案，指發現一名40歲男子昏迷倒臥在上址房間。警方人員赴現後，發現該名40歲男子昏迷倒臥於浴室內。他沒有表面傷痕，現場被證實死亡。

案發酒店位於荷李活道53至55號，警方在現場檢獲少量懷疑毒品，懷疑與案有關。警方於上址拘捕一名38歲外籍男子，懷疑與案件有關，涉嫌誤殺。警方其後再於香港仔拘捕一名44歲本地男子，懷疑與案件有關，涉嫌誤殺。兩名被捕人現正被扣留調查。

警方指稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因，中區警區重案組正積極調查案件。

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責任編輯：伍瑋瑋

 

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