【MIRROR演唱會】警方重案組調查事故　舞台工程承辦商「藝能工程」發表聲明　

▲ 舞蹈員李啟言受傷情況危殆，仍留醫ICU。（陳靜儀攝）

人氣男團MIRROR演唱會嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言仍留醫，接受兩次手術後暫時情況危殆；港府關注事件，指會為傷者提供協助及調查事件，警方表示案件將交由西九龍總區重案組跟進調查，是否涉及人為疏忽等問題。至於負責舞台工程承辦商「藝能工程」在事故發生後，首次發聲明，指會積極配合調查。

MIRROR第四場紅館演唱會發生罕見嚴重事故，掛在半空的螢幕墮下擊中兩名舞蹈員，其中李啟言傷及頸椎，現時情況危殆。負責舞台工程承辦商藝能工程有限公司晚上（30日）在社交平台發表聲明，表示對事故極為關注。

聲明指不論表演者，工作人員及觀眾的安全，一直是主要考量。而演唱會台前幕後的每一位工作人員都是珍惜來之不易的工作機會，更重視每位工作人員於演出業界的付出和努力。

公司又指整個演唱會舞台的製作，由構思、設計、安裝及運作等由多個單位負責與協商。作為承辦單位之一，正主動、積極及真誠地配合主辦單位、政府專責小組及其他相關單位的調查，希望盡快徹查事故的原因。

▲ 藝能工程在社交平台（30日）最新聲明。

聲明指出，由於仍在調查階段，舞台的設計及攝製作涉及不同的單位，故公司不便發放任何的訊息，引起外界誤會或猜測。有待相關部門調查結果及檢討報告後，公司將向公眾作詳細交代，亦再次向受傷的表演者、其家屬及受影響人士，致以最深切慰問，希望傷者早日康復。

根據「藝能工程」網頁介紹，公司1985年在香港成立，現為香港最大的演唱會製作、舞美策劃及項目管理綜合演出製作公司，同時為大中華地區少數能承包大型巡迴演唱會項目的公司之一。曾為多名歌手負責演唱會項目，包括陳奕迅、莫文蔚、張敬軒、關心妍及方皓玟等。

警方表示，將交由西九龍總區重案組跟進調查MIRROR演唱會的意外，康文署會成立工作小組檢視成因，需時數周完成工作。

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記者：伍瑋瑋