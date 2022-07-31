【MIRROR演唱會】張敬軒Ian聘請專家顧問團隊　提供心理輔導助舞蹈員走出心理陰霾

MIRROR日前舉行的紅館第4場演唱會發生嚴重意外，事發時一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，演唱會即時腰斬演出。

其中舞蹈員張梓峯受了輕傷，有少許皮外傷及肌肉拉傷，已於7月29日出院。至於另一位舞蹈員阿Mo李啟言在昨日（7月30日）接受手術，現正在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，按照既定臨牀情况分類準則，暫列為危殆，維生指數穩定。

生理傷害之外，是次意外對演唱會所有表演者、工作人員以至現場觀眾的心理亦帶來極大的衝擊，因此他們的情緒亦要妥善處理。

▲ 是次意外受傷的舞蹈員張梓峯，曾參與張敬軒演唱會演出。

聘專家顧問團隊

張敬軒前日已在個人社交網分享有關急性壓力反應的症狀及應對方法資訊，表示如受影響可參考及尋找專業人士協助。

並有消息指，張敬軒與MIRROR成員之一的陳卓賢（Ian）齊聘專家顧問團隊，為今次參與演出的舞蹈員提供心理輔導及支援，並由軒仔借出場地，盼協助受影響人士早日走出心理陰霾。

另外，MIRROR的餘下8場演唱會取消外，有指他們亦暫停工作，連原定周六（8月6日）播出、由呂爵安（Edan）主持的遊戲節目《膠戰SSP》，亦會延期推出。同時，據悉MakerVille內部收到通知，由前日起至8月中暫停所有節目宣傳，包括記者會及社交網發文。