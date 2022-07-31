【防疫規例】警方長沙灣搗違規營業派對房間　負責人被捕及15人同收告票

▲ 警方長沙灣搗違規營業派對房間，負責人被捕及15人同收告票。（警方提供）

警方長沙灣分區雜項調查隊以及特遣隊人員昨日（30日）晚上約11時展開代號「虎撲」的反罪惡行動，突擊搜查區內派對房間。

行動中，人員發現青山道532號一派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》。單位內9名非華裔男子及6名非華裔女子，年齡介乎30至49歲，涉嫌違反防疫規定，人員遂向他們發出定額罰款通知書。警方亦拘捕該處所的負責人。

警方提醒市民，派對房間負責人及顧客須遵守預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》下的相關限制，每一房間不得超過8人。任何人士一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠