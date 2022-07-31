【炎熱天氣】林超英指兩原因致天氣較以往炎熱　應減少開冷氣免惡性循環

▲ 林超英指兩原因致天氣較以往炎熱，應減少開冷氣免惡性循環。（資料圖片）

本港天氣持續炎熱，社區組織協會副主任施麗珊在電台節目表示，酷熱天氣下，天台屋及籠屋等住戶於室內相當炎熱，有鐵皮屋住戶最高室內溫度達43度；天文台前台長林超英則認為，近年天氣較以往炎熱的原因，包括全球變暖以及城巿化，市民要接受天氣熱，建議大家減少開冷氣，以免造成惡性循環，令天氣越來越熱。

施麗珊指，不少劏房戶反映家中太熱，有居民指，屋內溫度比天文台量得的最高氣溫高出6度。她指，有部份住戶到公園睡到半夜、氣溫回落才回家，亦有低收入家庭擔心電費太貴，要較鬧鐘，在半夜關冷氣；而有部份無獨立水電錶的住戶被業主收取較電力公司及水務署更高的收費。

林超英在同一電台節目表示，近年天氣較以往炎熱的原因，包括全球變暖以及城巿化，地球氣溫較百多年前上升超過一度；而本港建築物越來越多，混凝土在日間吸熱，晚上釋放熱力，令晚間變熱。

截至上周三，天文台錄得22個「熱夜」，是1884年有紀錄以來最多的一個月。林超英表示，天文台將攝氏28度以上定義為「熱夜」，1950年代全年只有一兩晚熱夜，而本港去年的熱夜就有61日。他認為，市民須接受天氣熱，應減少開冷氣，並減少消費，以減少使用能源，以免造成惡性循環，令天氣越來越熱。

香港人經常覺得一出汗就等於骯髒，就馬上開冷氣，但大家這樣開冷氣用很多電力，釋放很多二氧化碳上天，將來只會更熱。你用現在少少涼爽，換來將來更大的熱，這樣不值得，對，惡性循環。

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責任編輯：李榮忠