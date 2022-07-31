  • 31°C
香港時間 : 2022731日 (週日) 12:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【炎熱天氣】林超英指兩原因致天氣較以往炎熱　應減少開冷氣免惡性循環

社會 11:15 2022/07/31

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

林超英指兩原因致天氣較以往炎熱，應減少開冷氣免惡性循環。（資料圖片）

本港天氣持續炎熱，社區組織協會副主任施麗珊在電台節目表示，酷熱天氣下，天台屋及籠屋等住戶於室內相當炎熱，有鐵皮屋住戶最高室內溫度達43度；天文台前台長林超英則認為，近年天氣較以往炎熱的原因，包括全球變暖以及城巿化，市民要接受天氣熱，建議大家減少開冷氣，以免造成惡性循環，令天氣越來越熱。

施麗珊指，不少劏房戶反映家中太熱，有居民指，屋內溫度比天文台量得的最高氣溫高出6度。她指，有部份住戶到公園睡到半夜、氣溫回落才回家，亦有低收入家庭擔心電費太貴，要較鬧鐘，在半夜關冷氣；而有部份無獨立水電錶的住戶被業主收取較電力公司及水務署更高的收費。

林超英在同一電台節目表示，近年天氣較以往炎熱的原因，包括全球變暖以及城巿化，地球氣溫較百多年前上升超過一度；而本港建築物越來越多，混凝土在日間吸熱，晚上釋放熱力，令晚間變熱。

截至上周三，天文台錄得22個「熱夜」，是1884年有紀錄以來最多的一個月。林超英表示，天文台將攝氏28度以上定義為「熱夜」，1950年代全年只有一兩晚熱夜，而本港去年的熱夜就有61日。他認為，市民須接受天氣熱，應減少開冷氣，並減少消費，以減少使用能源，以免造成惡性循環，令天氣越來越熱。

香港人經常覺得一出汗就等於骯髒，就馬上開冷氣，但大家這樣開冷氣用很多電力，釋放很多二氧化碳上天，將來只會更熱。你用現在少少涼爽，換來將來更大的熱，這樣不值得，對，惡性循環。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【中暑急救】K Kwong細數7大行山中暑熱點　解構熱中暑VS熱衰竭症狀急救法
11:01 2022/07/29
【中暑急救】K Kwong細數7大行山中暑熱點　解構熱中暑VS熱衰竭症狀急救法
【有雨降溫】7月錄得22個熱夜　天文台：料本港下午局部地區有雷暴
13:24 2022/07/29
【有雨降溫】7月錄得22個熱夜　天文台：料本港下午局部地區有雷暴
【酷熱天氣】九巴特定車站以電動巴士作流動空調候車室　乘客可在電巴休息及等候
15:44 2022/07/28
【酷熱天氣】九巴特定車站以電動巴士作流動空調候車室　乘客可在電巴休息及等候

你可能感興趣

【中暑急救】K Kwong細數7大行山中暑熱點　解構熱中暑VS熱衰竭症狀急救法
11:01 2022/07/29
【中暑急救】K Kwong細數7大行山中暑熱點　解構熱中暑VS熱衰竭症狀急救法
【有雨降溫】7月錄得22個熱夜　天文台：料本港下午局部地區有雷暴
13:24 2022/07/29
【有雨降溫】7月錄得22個熱夜　天文台：料本港下午局部地區有雷暴
【酷熱天氣】九巴特定車站以電動巴士作流動空調候車室　乘客可在電巴休息及等候
15:44 2022/07/28
【酷熱天氣】九巴特定車站以電動巴士作流動空調候車室　乘客可在電巴休息及等候
酷熱天氣 林超英 天氣 香港 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【另類三觀】公屋富戶積蓄達7位數自稱人生勝利組　「五無」中佬：退休做保安
12:56 2022/07/30
【另類三觀】公屋富戶積蓄達7位數自稱人生勝利組　「五無」中佬：退休做保安
【MIRROR演唱會】傷者張梓峯出院後首度發文　發帖文為好拍檔阿Mo祈禱打氣
12:08 2022/07/30
【MIRROR演唱會】傷者張梓峯出院後首度發文　發帖文為好拍檔阿Mo祈禱打氣
【MIRROR演唱會】舞蹈員李啟言維生指數穩定　手術期間須插喉麻醉暫列情況危殆　
13:45 2022/07/30
【MIRROR演唱會】舞蹈員李啟言維生指數穩定　手術期間須插喉麻醉暫列情況危殆　