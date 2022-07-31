【天降冰雹】元朗錦田暴雨疑落雹　沙田球場草地現大量白色冰雹

▲ 元朗錦田暴雨疑落雹，沙田球場草地現大量白色冰雹。

本港持續多日酷熱，昨日（30日）多區有驟雨及狂風雷暴，元朗錦田更出現奇景，網上流傳片段，畫面疑似是一處露天停車場，可見暴雨中夾雜「滴答」聲響，有冰粒不斷落下。另外亦有影片顯示，沙田一個球場草地出現大量雪白冰雹。

網上流傳片段，聲稱昨日早上9時55分放元朗錦田拍攝，畫面顯示地點為一處停泊多輛工程車的地方，可見現場落起大雨，路面受水淹浸，在雨聲中混雜了「滴答」的聲響，有冰雹從天而降，落在一張木桌上。

根據Facebook專頁「MET WARN 天氣預警」指出，翻查雷達數據，當時錦田正受強流影響，而片中的降水觸碰到檯面時呈「跳躍」型態，具有冰雹特徵，由於「冰雹」體積較細，因此需要收集更多的數據才可以確認。

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另一段影片則拍攝於沙田曾大屋遊樂場，現場出現疑落雹景象，降下大量雪白的冰雹，並在草地上跳躍。

兩段影片惹來網民討論，不少人留言，「七月飛霜，世界怪得誇張」、「踏入鬼月就時落雹，奇哉奇哉」、「落雹呀，唔會有好事」。

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責任編輯：羅嘉欣