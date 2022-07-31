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【外傭糾紛】女傭房門貼告示「11點後請勿嘈吵」　僱主細數三宗罪：打工皇帝

親子 11:59 2022/07/31

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有僱主在facebook專頁分享女傭惡行，並概嘆：我個工人大晒，打工皇帝！

僱傭糾紛不時發生，有網民最近在社交平台發文指，請了一個「打工皇帝」，表示其外傭在房門外貼了一則英文告示，要求僱主一家在晚上11點睡眠時間，請勿嘈吵，引發網上議論紛紛。

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該名僱主於facebook群組「Mei Foo 美孚」發帖，並上載一張家裏拍攝的相片，相片是一張房門外貼上的英文告示，寫道「夜深時間，11時是睡眠時間，請勿嘈吵，謝謝」，他大感無奈，直斥：「我個工人大晒，『打工皇帝』」！

貼文一出，即引起網民熱議，認為外傭要求合理，晚上11時後也應該降低聲量，「11點又真係需要休息需要靜。工人休息得唔好，工作都會受影響」、「11點想靜靜地休息一下，其實都唔過分」、「好合理啫，長期夜瞓好易病」……

力數僱員3宗罪

樓主其後留言補充真相，指外傭工作態度有問題，家人只是靜靜地飲杯水，但外傭也無法接受，

已經很細聲，她每朝煲（水）大大聲（嘈）你，又曾當街大聲責罵70多歲先母，成個街市都知，買餸餘下零錢均不會退回，甚至連買早餐一去個幾鐘。

樓主大呻外傭多宗惡行，有網民建議他盡早解僱外傭無謂激氣，「直接送佢出門口，唔好猶豫」，「唔好計你啱定佢啱啦，夾唔到冇謂勉强，你預備換人啦」。

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責任編輯：王明芳

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